На сцене Театра оперы и балета состоялась премьера спектакля «Женитьба»

Постановка прошла в рамках благотворительного проекта «Большая сцена», в которой в качестве актеров играли известные и значимые жители города: бизнесмены, руководители компаний, политики. Режиссер-постановщик Галиуллин Альберт.

Непрофессиональные актеры представили в новом свете пьесу Н. В. Гоголя о сорвавшейся свадьбе чиновника с «возрастной» невестой - купеческой дочкой. Яркая вереница карикатурных персонажей, в каждом из которых подчеркивается одна гиперболизированная черта характера, увлек зрителя в мир невероятно комичных и сумасшедших событий. Непрофессиональный актерский состав в полной мере раскрыл художественный замысел автора произведения «Женитьба», показав на сцене лицемерие, притворство и алчность, которые сопровождают семейные отношения в обществе.

Несмотря на пандемию и плотный рабочий график участники спектакля нашли возможность и время для изучения текстов и репетиций, которые длились полгода. И все это с единственной целью: помочь детям. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь воспитанникам детского дома.

Зрители были в восторге и встретили актеров с режиссером бурными овациями, зал аплодировал стоя.

Режиссер-постановщик: Альберт Галиуллин

«Мы не ставили перед собой цели — удивить зрителя!

Для меня, как для режиссера было важно, чтобы участники проекта прочувствовали все те эмоции, которые испытывают персонажи Гоголевской комедии, чтобы они прониклись той атмосферой, тем слогом, теми событиями, которые царят в «Женитьбе». Гоголь, по сути, создал первую русскую комедию нравов и положений. Перед участниками стояла задача присвоить и показать все те невероятные события, конфликты, которые происходят в пьесе. Творческий процесс создания спектакля — это коллективный труд, командная работа, а команда у нас собралась отличная. У каждого есть потребность и жажда творческой реализации, каждому есть что сказать. Сам Гоголь говорил так: «Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру.» Я считаю, что мы справились с задачей. То, что мы говорили со сцены было услышано, понято и, самое главное, принято. Все, по обе стороны света рамп, получили невероятное удовольствие от волшебного действа — спектакля!»

Роли исполняли:

Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста: Анастасия Гилева –

Управляющий операционным офисом в г.Уфа АКБ «Абсолют Банк»(ПАО).

Арина Пантелеймоновна, тётка: Нурия Сафарова - Бизнеследи.

Фёкла Ивановна, сваха: Наталья Прыткова - Директор филиала российской девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик Талан - Уфа».

Подколесин, служащий, надворный советник: Рустем Мукаев - Депутат Горсовета, Заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива».

Кочкарёв, друг его: Никита Анищенко- Основатель компании ВИРТУЭКШНС (проекты виртуальной и дополненной реальности) и первого НЛП- центра.

Яичница, экзекутор: Андрей Таюсов - патентный поверенный. Руководитель центра защиты интеллектуальной собственности.

Анучкин, отставной пехотный офицер: Алексей Василенко-заместитель директора ООО «УралНефть».

Жевакин, моряк: Тимур Гильмияров - Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, зам. ген. директора АО «Белебеевский молочный комбинат».

Стариков, гостинодворец: Салават Гималетдинов - Генеральный директор ООО «Джимал».

Степан, слуга Подколесина: Марат Васимов - Депутат Горсовета, Генеральный директор АО СЗ ИСК г Уфа, РБ.

Дуняшка, девочка в доме: Ольга Глушкова-психолог по отношениям, сооснователь клуба «WomanLab

Партнеры проекта:

фитнесс-клуб World Class

сеть магазинов «Галамарт»