Умерла на глазах у сына: на трассе в Башкирии разбилась целая семья, мать спасти не удалось

Родные и друзья вспоминают погибшую женщину только добрыми словами

Стали известны подробности жуткой аварии, случившейся в минувшее воскресенье в Шаранском районе Башкирии. Напомним, там в пятом часу вечера на трассе лоб в лоб столкнулись Kia Cerato и Kia Sportage – от удара первую легковушку разорвало на две части, выкинуло за обочину, а обломки раскидало на сотню метров.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на месте происшествия от полученных травм, на глазах у маленького сына, мгновенно скончалась 46-летняя пассажирка Kia Cerato. Ее пятилетний сын и 42-летний супруг, который находился за рулем, получили ушибы и переломы. Спасатели с помощью специнструмента извлекли пострадавших из искореженного салона, после чего их на скорой доставили в ближайшую машину. 51-летний водитель Kia Sportage не пострадал, отделавшись сильным испугом.

От удара иномарку буквально разорвало на две части

- Была сильная метель. Передо мной ехала машина на огромной скорости, когда появилась резко другая машина, я взял направо, чтобы избежать лобового, но меня занесло и развернуло, - вспоминает момент аварии водитель Kia Cerato.

ВОЗВРАЩАЛИСЬ С МУЖЕМ И СЫНОМ ДОМОЙ

Погибшей в аварии оказалась 46-летняя жительница Туймазов Роза М. Как рассказала безутешная дочь погибшей у себя на странице в соцсетях, женщина вместе с семьей возвращалась домой из гостей.

- Они с мужем и младшим сыном ехали обратно домой из Чекмагуша в Туймазы и попали в аварию. Также сильно пострадал и мой брат, он сейчас находится в реанимации. Все, кто с ней знаком лично, знают, каким хорошим человеком она была, и как сильно любила меня и брата, - не может сдержать слез дочь погибшей женщины.

- Примите наши искренние соболезнования. Не верится в случившееся. Сил и терпения близким, - соболезнуют знакомые семьи.

По факту смертельной аварии региональная Госавтоинспекция уже начала разбирательство. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Предварительной версией пока называется снежный накат на дороге.

- Сотрудники ведомства проверили состояние дороги на этом участке и выявили, что она плохо очищена от снега, причиной заноса машины стал снежный накат. В отношении юрлица, отвечающего за дорогу Шаран-Новобалтачево-Андреевка, возбуждено административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, - уточнил Динар Гильмутдинов.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Розы М.