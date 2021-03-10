Вернуть зрение за 20 минут

Наверное, каждый четвертый в нашей стране носит очки или линзы – это если не считать еще тех, кто просто пытается смириться со своим плохим зрением. Поэтому так популярны услуги офтальмологов и магазины оптики.

В Уфе есть клиника «Риа-Медоптик» , которая имеет еще ряд филиалов в Башкирии, Татарстане и даже на берегу Черного моря, в Анапе. В числе прочего клиника специализируется на лазерной коррекции зрения.

КОМУ ПОМОЖЕТ КОРРЕКЦИЯ

В Уфе работает четыре подразделения клиники, одно из которых целиком ориентировано на лазерную коррекцию зрения. Скорее всего, вы слышали, что существует такая процедура. Но возможно, вам не совсем понятно, какие проблемы она решает и кому подходит?

Профессор Азнабаев Равиль Ахметзянович

Увы, медицина пока не всесильна, и есть некоторые ограничения, при которых коррекция зрения не поможет. Это – крайне высокие степени близорукости (от 10 диоптрий) или дальнозоркости (от 6 диоптрий), высокая степень астигматизма, - говорит доктор Азнабаев. – А еще нужно учитывать индивидуальные особенности, и решение по каждому пациенту врач принимает только после детального осмотра.- Коррекция позволяет убрать дефекты, из-за которых появляется близорукость или дальнозоркость, а еще помогает при астигматизме – это когда в разных меридианах одного глаза «соседствуют» и близорукость, и дальнозоркость или что-то одно, но в разной степени, то есть глаз имеет неправильную форму, - поясняет медицинский директор офтальмологического центра «Риа-Медоптик», профессор Равиль Азнабаев.

КАК РАБОТАЕТ ЛАЗЕР

Почему один человек плохо видит вблизи, а на дальние расстояния лучше, а другой – может хорошо рассмотреть только то, что на расстоянии вытянутой руки?

Все дело в роговице. Это передняя поверхность глаза, она имеет сферическую форму и по сути своей – линза.

- Роговица фокусирует изображение на сетчатку глаза. У дальнозорких фокус уходит за сетчатку, у близоруких – не доходит до сетчатки, - поясняет Равиль Азнабаев. – При помощи лазера фокус возвращается куда нужно – на сетчатку глаза, благодаря чему человек обретает нормальное зрение. Процедура в том, что роговица словно перемоделируется: при близорукости – поверхность роговицы шлифуют, а при дальнозоркости наоборот – обтачивают, делая более выпуклой, при астигматизме применяют и то, и другое, но неравномерно, как «просит» форма глаза.

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД

В «Риа-Медоптик» применяют классическую технологию – LASIK: формируется тоненький поверхностный лоскут роговицы толщиной примерно 100-150 микрон, он откидывается, поверхность роговицы шлифуется или обтачивается, затем лоскут укладывается на место. Так сохраняются все защитные слои роговицы, - рассказывает профессор Азнабаев. Благодаря этому заживление происходит за считанные часы.

Операция на оба глаза длится всего 15-20 минут. Сегодня над вашими глазами поработали лазером, а завтра вы уже можете сесть за руль, к примеру. Удобно, согласитесь?

Предугадывая вопрос, ответим: нет, не больно.

- Операция практически безболезненная, мы даже наркоз не применяем – только местную анестезию, то есть обезболивающие капли. Пациенты переносят хорошо, спокойно. Но конечно, все люди разные, поэтому врач в первую очередь должен быть хорошим психологом: уметь успокоить пациента, внушить ему доверие, - отмечает Равиль Азнабаев.

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НЕ ДЕЛАЮТ КОРРЕКЦИЮ?

Точнее, лазерную коррекцию детям проводят. Но! Только по исключительным медицинским показаниям.

БЕЗОПАСНО ЛИ?- Лазерная коррекция для юных пациентов показана только, если есть необходимость предотвратить дальнейшее ухудшение зрения, или, например, есть рубец на глазу, из-за которого ребенок теряет зрение, - отмечает медицинский директор «Риа-Медоптик». – Просто так, по желанию родителя или самого ребенка, такая операция не проводится. Ведь глаз ребенка растет, меняется, поэтому лучше на этот период обойтись классическими решениями: очки или линзы. Взрослые же к нам обращаются не только по медицинским или профессиональным показаниям, но и исключительно из эстетических соображений. К примеру, девушке врач прописал очки, а она носить их не хочет. И тут на помощь придет лазер.

Скептики обязательно зададутся вопросом: а не дает ли эта операция осложнения?

- Возникновение осложнений сведено к минимуму. Сами по себе технологии отработаны и к ним недоверия нет. Осложнения могут возникнуть из-за неправильного расчета или если не учтены противопоказания. Именно поэтому пациент должен сообщить врачу все о состоянии здоровья и хронических болезнях, а врач должен провести полноценный осмотр. Кроме того, очень важно соблюдать все рекомендации врачей после процедуры.

Противопоказания:

- Крайне высокие степени близорукости/дальнозоркости/астигматизма – В таких случаях проводить коррекция не только нет смысла, но еще и опасно,

- Если у человека только один видящий глаз – запрещено законом.

- Если есть хронические воспалительные заболевания глаз (например, кератиты). Тем более – в острой фазе.

- Когда у человека – тонкая роговица. Не пугайтесь, это нормально, но применять лазер в этом случае может быть опасно,

- Амблиопия или «ленивый глаз» - когда даже в очках человек видит плохо, в коррекции смысла нет,

- Прогрессирующая близорукость;

- Некоторые общие заболевания: сахарный диабет, например. Некоторые психические заболевания.

И это еще не весь перечень. Потому что основной непреложный принцип медицины: не навреди.

НАВСЕГДА ИЛИ НЕТ?

Вы спросите, а как долго будет действовать эффект? Зрение вернется навсегда? Хорошая новость: в большинстве случаев человеку после коррекции зрения больше никогда не потребуются очки или линзы.

- Однако у некоторых пациентов наблюдается небольшой «возврат». У одних – через несколько месяцев после операции, у других – через 5-7 лет, - говорит Равиль Азнабаев. - Допустим, у человека было 6 диоптрий, провели операцию, 2 – вернулись. Почему так происходит? Дело в том, что человеческие ткани склонны возвращаться к исходным данным после любого вмешательства, и это нормальная реакция организма. У некоторых людей способность к регенерации развита чрезмерно. Однако переживать не стоит: всегда можно сделать докоррекцию. Хотя многих устраивает и такой результат. Ведь зрение – есть, и значительно лучше, чем было.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.