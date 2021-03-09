Снег с дождем или потепление: какой будет погода в Башкирии во второй половине марта

В конце марта в Башкирии будет совсем по-весеннему тепло Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Начало марта в Башкирии выдалось снежным и относительно теплым, но все равно жители республики с нетерпением ожидают прихода настоящей весны – со звонкой капелью, лужами и ярким солнцем.

Если судить по прогнозу погоды, который предоставили синоптики портала «Гисметео», то мечтать о ясных солнечных деньках пока еще рановато. Во второй половине марта в Башкирии ожидается, в основном, переменная облачность, пасмурное небо затянет серыми тучами без шанса на прояснение, а в конце месяца и вовсе зарядит дождь со снегом. Впрочем, есть и плюс: синоптики говорят, что хотя бы снегопадов и метелей больше не ожидается.

Зато во второй половине марта будет уже вполне по-весеннему тепло. По ночам на третьей неделе месяца температура воздуха постепенно повышаться от -18 к -10, потом до -6; -8, а в конце месяца и вовсе термометры по ночам покажут всего -2. Днем же совсем скоро потеплеет до -3; 0, а в последнюю неделю марта в республике окончательно установится плюсовая температура до +4. Тут уже начнется и звонкая весенняя капель, и лужи на асфальте, так что заранее запасайтесь резиновыми сапогами, чтобы не промокнуть в мартовских ручьях.

Кстати, а вот в начале апреля в республике снова ожидается кратковременное похолодание, когда по ночам лужи снова затянет хрустким льдом, да и днем будет ощутимо прохладно - до -5. Но такая погода задержится совсем ненадолго, после чего в Башкирию снова вернется весна.

Также напомним, что по данным синоптиков Башгидрометцентра, весь март в 2021 году ожидается теплым, а температура воздуха и вовсе на целых 7 градусов выше нормы. Впрочем, долгосрочный погодный прогноз всегда вероятностный, а значит, погода в любой момент может преподнести сюрприз. Например, февраль в Башкирии должен был быть малоснежным и теплым, а вот на деле вышло все ровно наоборот.