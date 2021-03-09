Досрочно сдать ЕГЭ в 2021 году не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Айбулат Хажин рассказал, как будет проходить сдача ЕГЭ 2021 в Башкирии.

На оперативном совещании в правительстве республики сначала министр отчитался, как проходили экзамены в 2020 году, когда в республике бушевала эпидемия ковида. Несмотря на вирус, дистанционное обучение и невозможность очных занятий с репетиторами, повысился общий балл сразу по 6 предметам. Выросло число и стобалльников , и высокобалльников, набравших 80 баллов по каждому предмету и более.

КАКИЕ БУДУТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ 2021 В БАШКИРИИ

Для одиннадцатиклассников отменен досрочный период проведения экзаменов. ЕГЭ 2021 в Башкирии будет проводиться только для тех, кто планирует поступать в ВУЗЫ, с 31 мая по 2 июля. Еще одно важное нововведение: ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. При этом те выпускники, которые не планируют получать высшее образование, ЕГЭ и вовсе могут не сдавать. Для получения аттестата о среднем общем образовании школьникам достаточно сдать государственный экзамен по математике и русскому языку.

Срок проведения итогового сочинения перенесен со 2 декабря на 15 апреля, для тех, кто по какой-либо причине не успел написать сочинение, будут предусмотрены дополнительные дни в мае.

Приятная новость для тех, кто собирается сдавать информатику. В этом году ЕГЭ будет впервые проводиться непосредственно на компьютере, а не на бумажных носителях, как это было ранее.

- Мы уже провели в декабре тестирование всех компьютерных систем в школах, готовность педагогов к такому варианту экзамена. Такое же тестирование проведем еще и в апреле, чтобы не было никаких сбоев, - отметил Айбулат Хажин.

Сохранятся в 2021 году и онлайн-консультации для школьников перед ЕГЭ 2021 в Башкирии, которые будут проходить с 30 марта по 6 мая. Также отдельно консультации будут проходить и во всех муниципалитетах республики.

В свою очередь, Радий Хабиров предложил в четвертой четверти вернуть во всех школах шестидневку, но при этом такое решение должны принять совместно школы вместе с родителями учеников. Так, по мнению главы Башкирии, удастся выделить дополнительное время на подготовку к экзаменам.