«Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Второй матч серии выдался богатым на удаления и силовую борьбу Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 5 марта, на льду «Уфа-Арена» прошел второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Предыдущая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Перед стартовым вбрасыванием в серии до четырех побед минимальное преимущество было у челябинских хоккеистов – 1:0. По итогам этого противостояния определится полуфиналист Восточной конференции КХЛ в плей-офф Кубка Гагарина.

РОКОВОЕ УДАЛЕНИЕ

С первых же секунд «Салават Юлаев» ринулся в атаку. Юлаевцы практически на половину периода прописались в зоне соперника, но шайба упорно не хотела заходить в ворота соперника. Хоккеисты «Трактора» изредка огрызались контратаками, но создать что-то по-настоящему стоящее в первой половине игрового отрезка им не удалось.

На 12-й минуте первого периода за задержку шайбы руками на две минуты был удален форвард «Салавата» Родион Амиров. В этот раз гостям из Челябинска разыграть «лишнего» не удалось.

Но, не прошло и минуты, как за задержку игры на скамейку штрафников отправился Григорий Панин. Удалением капитана «Салавата Юлаева» гости из Челябинска воспользовались с лихвой – 1:0. Шайбу забросил Виталий Кравцов. По голевой передаче на счету Лоуренса Пилута и Томаша Гики.

За три минуты до конца первого периода за симуляцию удалили игрока «Трактора» Лукаша Седлака. Однако воспользоваться численным преимуществом юлаевцам не удалось и на перерыв команды отправились при счете 1:0 в пользу гостей.

Если кратко по итогам первого периода, то «Салават» провел в атаке в общей сложности чуть больше трех минут, против четырех у «Трактора». Уфимцы нанесли 8 ударов в створ ворот Ивана Федотова, а челябинцы 6 раз побеспокоили Юху Метсола.

ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ

В начале второго периода обе команды успели поиграть в меньшинстве. Сначала удалился хоккеист челябинского «Трактора», а незадолго до возвращения штрафника на лед, в бокс отправился Михаил Науменков. Однако ни одна из попыток розыгрыша «лишнего» ни у гостей, ни у хозяев не удалась. К середине второго игрового отрезка стало понятно, что команды как и в первой игре предпочитают открытый, нетипичный для плей-офф хоккей.

На 13-минуте гости преподнесли юлаевцам подарок – сразу два хоккеиста «Трактора» были удалены на две минуты. Игра в формате 5 на 3 пролилась совсем недолго – до удаления Маркуса Гранлунда. Хоккеисты «Салавата» смогли забить гол, но его отменил судья после видеопросмотра. Арбитры усмотрели в игровом эпизоде игру «от конька».

Лишь после этого «Салават» смог забить чистый гол – 1:1. Счет сравнял Теему Хартикайнен, голевая передача на счету Александра Кадейкина. К счастью, этот гол для «Салавата» во втором периоде не стал последним. Не прошло и пяти минут как юлаевцы вышли вперед – отличился Владислав Картаев. Голевая передача на счету Данила Башкирова.

К слову, хоккеисты «Салавата» за второй период нанесли 15 бросков в створ ворот соперника, против всего 5 у челябинцев.

ПОД ЗАНАВЕС

В третьем периоде хоккеисты с самого начала стали играть на встречных курсах. Высокие скорости, игра в пас, молниеносные атаки и такие же контратаки. Что «Салават», что «Трактор» выдавали едва ли не лучший по зрелищности хоккей. При этом до 14-й минуты команды играли дисциплинированно. До удаления челябинца Романа Манухова. Правда, воспользоваться таким подарком юлаевцы так и не смогли. Впрочем, как и хоккеисты «Трактора» не смогли забить в большинстве, когда Михаил Науменков отбывал две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

За три минуты до окончания третьего периода «Трактор» сравнял счет – 2:2. С передачи Томаша Гики и Виталия Кравцова шайбу забросил Ник Бэйлен. При ничейном счете команды ушли на перерыв, чтобы сыграть в овертайме.

В дополнительное время команды продолжили игру в стиле открытого хоккея на встречных курсах. К слову, уже в овертайме «Салават» не использовал несколько, казалось бы, стопроцентных моментов. На 10-й минуте арбитры удалили Александра Кадейкина за игру высоко поднятой клюшкой. Челябинцы свой шанс не использовали. Зато за шесть с половиной минут до конца овертайма «Салават» забил гол и вырвал победу во втором матче серии. Дубль сделал Теему Хартикайнен. Итог – 3:2 в пользу подопечных Томи Ламса в этом матче и 1:1 в серии.

Следующий матч пройдет 7 марта в Челябинске.