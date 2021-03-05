Готовь ножки к лету или как избавиться от сосудистой сеточки

Сосудистые «рисунки» или видимые вены на ногах внешне выглядят некрасиво и доставляют эстетический дискомфорт.

Современные методы позволяют избавиться от сосудистых звездочек и подготовить ножки к летнему сезону.

Так как процесс исчезновения венозной сетки занимает 2-3 месяца, то планировать визит к флебологу нужно уже сейчас.

В клинике «Варикоза нет» для этих целей используется склеротерапия – эффективный метод избавления от сосудистой сеточки. Действующее вещество-склерозантвводится особо тонкой иглой, в результате чего стенки сосуда склеиваются и пораженный сосуд исключается из кровотока. Варикозный сосуд исчезает, красота ног возвращается. Сама процедура практически безболезненна, госпитализация не требуется. После проведенной манипуляции пациент возвращается к обычному образу жизни. Сеанс длится не более 20 минут и не требует наркоза. Количество инъекций врач-флеболог определяет индивидуально каждой пациентке. Обычно курс состоит из нескольких сеансов (с перерывом в 5-7 дней), а кому-то будет достаточно разового укола склерозанта. Все зависит от состояния вен.

После завершения манипуляции надевают компрессионные чулки, которые ускоряют процесс склеивания сосудов и способствуют улучшению кровотока в нижних конечностях. Их нужно будет носить от 2-х недель до 2-х месяцев, период также определяется индивидуально каждому. Кстати, чулки заранее покупать не нужно, при покупке абонемента на склеротерапию, в клинике «Варикоза нет» компрессионный трикотаж вы получаете в подарок. Правильный размер, подходящий именно вам, у нас подбирает хирург-флеболог.

Появление тонких «паутинок» красного или синего цвета часто являются симптомами варикозного расширения вен на ногах. Основные причины которого: беременность и роды, сидячая или стоячая работа, прием женских гормонов, наследственная предрасположенность. Кроме сосудистой сетки могут быть и другие симптомы: отечность, судороги, боль в ногах к концу дня.

Необходимым условием успешного лечения сосудистых звездочек является первичная консультация флеболога. Только он может определить состояние вен по результатам осмотра и ультразвуковой диагностики сосудов нижних конечностей.

Опытные флебологи клиники «Варикоза нет» вернут красоту вашим ножкам, чтобы вы могли подготовить их в преддверии летнего сезона.

И помните, косметический недостаток может быть сигналом заболевания сосудистой системы. Рекомендуется посещать флеболога хотя бы раз в год, чтобы это предотвратить.

Деятельность осуществляет ООО « Варикоза нет». Лицензия ЛО-02-01-007972 от 16.10.2020г.,г. Уфа

* Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста.

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