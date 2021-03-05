В Башкирии за 2020 год в судах больше всего оправдывали по «чиновничьим» статьям

Всего за прошлый год суды республики рассмотрели 1,095 млн дел и материалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях Верховный суд Башкирии подвел итоги работы за непростой 2020 год. Согласно статистике, подготовленной Объединенной пресс-службой судов республики, в прошлом году были осуждены 15625 человек, что составляет 69,5% от общего количества представших перед судом жителей. Проще говоря, каждый третий приговор был оправдательный. В данном случае речь идет не только об уголовных делах – в статистику попали и административные.

САМЫЕ «ПОПУЛЯРНЫЕ» СТАТЬИ

Что же касается самых «популярных» статей Уголовного кодекса, по которым осудили жителей Башкирии в 2020 году, то первое место с большим отрывом заняли кражи. По этой статье осудили 25,7% всех обвиняемых. На втором месте - нарушение правил безопасности движения транспорта. Из общего количества осужденных, виновники ДТП составили 17,9%. Третье место – незаконные действия с наркотическими средствами – 13,8% от общего количества осужденных.

За 2020 год суды в Башкирии рассмотрели 21700 уголовных дел. Больше всего поступило в Стерлитамакский городской суд, районные суды Уфы, в суды городов Октябрьский, Нефтекамск и Салават.

Примечательно, что за прошлый год семь уголовных дел было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Все вердикты по ним – обвинительные. Самым громким из них, пожалуй, можно назвать дело Владимира Санкина, которого обвиняли в убийстве предполагаемого педофила. По версии адвокатов мужчины, он защищал детей от опасного преступника, а по версии следствия – целенаправленно убил мужчину, который не мог оказать ему сопротивления. Присяжные пришли к выводу, что он виновен, хотя и заслуживает снисхождения.

Как отметили в Объединенной пресс-службе Верховного суда Башкирии, количество судебных решений по уголовным делам, когда обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением, достигло 27,4%. По сравнению с 2019 годом эта цифра выросла в два раза.

ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАНЫ

Примечательно, что по уголовным делам в Башкирии за 2020 год были оправданы всего 28 человек. Такие данные представили «КП-Уфа» в управлении судебного департамента Башкирии.

Самые распространенные статьи УК РФ, по которым выносились оправдательные приговоры, связаны с превышением или злоупотреблением должностными полномочиями. За прошлый год суды по всей республике оправдали семь человек, которых обвиняли по «чиновничьим» статьям.

К слову, в прошлом году в суде оправдали одного жителя Башкирии по статье «Получение взятки» и еще одного по статье «Присвоение или растрата». Фактически, эти случаи можно также причислить к оправданию должностных лиц или чиновников.

Второе место в списке статей, по которым чаще всего оправдывали подсудимых в Башкирии – мошеннические. Всего по всем частям статьи 159 УК РФ в республике оправдали шестерых человек.

Третье место среди уголовных статей, по которым чаще всего оправдывали в 2020 году жителей Башкирии, заняли «автомобильные». Суды оправдали четверых подсудимых, обвиняемых в том, что они были виновниками ДТП с последствиями для здоровья людей.

Для сравнения, в 2020 году суды Башкирии оправдали двоих человек, обвиняемых в убийствах и одного в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Еще двоих жителей республики оправдали в суде по обвинению в разбое и одного в незаконных действиях с наркотиками.

КСТАТИ

Всего за 2020 год суды в Башкирии рассмотрели более 1,095 млн дел и материалов, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. И это не смотря на пандемию коронавируса.

По данным Объединенной пресс-службы судов Башкирии, мировые суды рассмотрели более 748 тысяч дел, районные и городские суды – 283 тысячи дел, а Верховный суд республики – 28318 дел и материалов.