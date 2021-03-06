«Мужчины-коллеги излишне оберегают»: истории женщин из Башкирии, которые выбрали неженское дело

Девушек, которые планируют работать в мужских профессиях, Яна предупреждает – с них будет всегда особый спрос.

На сегодняшний день, пожалуй, не остались профессий, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. С 2021 года им разрешили работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек и скоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше десяти метров. Но дамам по-прежнему нельзя работать на производстве ртути, хлора, фтора, иными словами выполнять опасный и вредный труд, который повлияет на репродуктивное здоровье.

Зато женщины могут быть спасателями, инструкторами по вождению и главами районов. О них и расскажет «Комсомолка».

ЕДИНСТВЕННАЯ НА УФУ ДЕВУШКА-СПАСАТЕЛЬ

Яна Калинина – единственная в уфимском отряде аттестованный спасатель-девушка. Она возглавляет пресс-службу Управления гражданской защиты, тесно взаимодействует со спасателями и освещает их деятельность. Яна не понаслышке знает, что их труд тяжелый и опасный. - Очень тяжело было в начале пути. Сложно было объяснить руководству, зачем мне, пресс-службе, нужна аттестация спасателя, сталкивалась с непониманием и ребят, зачем мне все это нужно. На выездах, бывает, из других служб или очевидцы, не стесняясь, задают такой же вопрос, особенно, когда серьезные происшествия с погибшими. Самой мне было сложно только с установлением равноправных уважительных отношений с ребятами, чтобы ко мне относились не снисходительно, а как к своему коллеге, - рассказывает Яна.

Девушка-спасатель признается, что на работе ее коллеги излишне оберегают: ничего таскать не дают, тяжелого поднимать тоже.

- Это больше проявление заботы с их стороны, нежели плохого отношения, что я что-то не смогу сделать, хотя на заявках я все же больше выполняю роль пресс-службы, реже психолога и еще реже спасателя, - говорит девушка. Самым ярким случаем на практике Яны была история 2018 года, когда девушка в Уфе сорвалась вниз с висячего камня. - Наша дежурная смена была на выезде, другие отряды находились дальше нас, поэтому начальник нашего отряда скомпоновал резервную смену, и мы во главе с ним выехали на заявку. Вот тогда я и узнала, что такое спасательский адреналин: бег по пересеченной местности по грязи, с препятствиями, спуски-подъемы в оврагах. Также я координировала наши силы и средства, куда, кому и как подъехать, собирала и передавала в экстренном порядке данные от очевидцев. Только тогда наверно в полной мере пришло осознание, насколько это ответственная профессия, где нет права на ошибку, - говорит Яна.

Девушек, которые планируют работать в мужских профессиях, Яна предупреждает – с них будет всегда особый спрос. Часто приходится доказывать, что женщины – не лишние и тоже могут работать наравне с мужчинами. А это – намного сложнее, чем тяжелый физический труд.

ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ

63-летняя Евгения Соколова, конечно, не единственный инструктор по вождению в Уфе, но все же очень популярный. Бывшие ученики отправляют своих друзей, телефон ломится от звонков, мужья записывают на занятия жен.

Мало того, что инструктор мастерски обучает тех, кто с рулем пока что на вы, так еще и разобрать-собрать карбюратор может научить. Вряд ли кому-то этот навык сейчас понадобится, но дело полезное.

- Был у меня карбюраторный горбатый запорожец. Внутри карбюратора есть поплавок, который в холодную погоду сжимается и перестает всплывать, бензин перестает поступать, соответственно, машина не заводится. Так мне хватало 20 минут, чтобы снять карбюратор, разобрать его и поставить на место и поехать дальше. Я могу делать это с закрытыми глазами, - говорит тетя Женя. – Мужчины были в шоке!

Работала Евгения Соколова швеей, потом стала таксистом, а теперь инструктор. Года в такси она тоже вспоминает с любовью – любила людей, вождение, музыку и дорогу.

Редко попадаются ученики, которые сомневаются в способностях женщины-инструктора, но все же встречаются.

- С такими у меня разговор короткий – вожу в непростые места, те теряются, ты подсказываешь, что как сделать. А потом спрашиваешь, ну как, есть у меня знания и способности тебя научить? – говорит тетя Женя.

ГЛАВА РАЙОНА

Впервые за историю Башкирии районную администрацию передали в руки женщины. В 2020 году 44-летняя Зухра Гордиенко возглавила Кигинский район. Ее кандидатуру депутатам местного совета представил глава Радий Хабиров, который отметил ее деловые и профессиональные качества.

- ЗухраМаулитбаевна родом из Учалов, практически всю жизнь она проработала в социальной сфере, последние восемь лет она занимала должность заместителя главы администрации Учалинского района по социальным вопросам, она очень энергичный руководитель, прошу поддержать ее кандидатуру, - говорил о ней Радий Хабиров.

Депутаты совета Кигинского района единогласно поддержали кандидатуру Зухры Гордиенко. Три недели она была с приставкой и.о., а потом избавилась от нее.

- За три недели я полностью объехала все поселения района, и должна отметить, что главное богатство района — его люди. На кигинской земле живет трудолюбивый народ, уверена, богатые традиции и ответственное отношение к своей земле будут способствовать реализации потенциала района. Моя главная цель — создать условия для достойной жизни кигинцев. Считаю, что главным приоритетом местной власти должен быть человек и его благополучие, - говорила Зухра Гордиенко.

О своей деятельности и мероприятиях Зухра активно пишет в социальных сетях: поздравляет население с праздниками, проводит мероприятия – веселые и спортивные, предупреждает об ухудшении погоды, рассказывает о методах подъема экономики района.