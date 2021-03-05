Валерия Шкирандо: Больше всего на свете я люблю путешествовать

Фото предоставлено телеканалом «Dомашний»

9 марта, сразу после Международного женского дня, на телеканале Dомашний в рамках премьерной линейки «Лав Сторис» покажут романтическую мелодраму «Первая любовь». Главную роль сыграла актриса Валерия Шкирандо. В интервью актриса рассказала о роли, о планах стать продюсером и о своей первой любви.

Фото предоставлено телеканалом «Dомашний»

Так часто бывает в жизни, что раз обманутые снова верят в слова обманщиков, и пытаются начать все заново. По-моему, это нормальная практика. Частенько люди ошибаются, потому что никто не меняется, и человек, который один раз предал, может предать снова и снова. Но мы все верим в лучшее в людях и стараемся дать им новый шанс. Так же поступила и моя героиня. Ирина чувственный нежный человек, который поддался своей нерациональной эмоции, внутреннему порыву. Нормальная женская реакция.Вы играете главную роль в фильме «Первая любовь». Ваша героиня Ирина пережила предательство в молодости, но потом при встрече с человеком, который ее бросил, снова прониклась к нему нежными чувствами. Почему?

Чем вас зацепила роль?

Тем, что Ира – очень человечный персонаж. Она не оторвана от реальности, очень похожа на многих своих ровесниц, кто в жизни оказывается в подобных ситуациях, когда надо как-то жить, бороться, но в то же время хотеть и женского счастья.

Но, однако, когда рядом с вашей героиней появляется новый мужчина и предлагает ей свои чувства, она не спешит с ответом.

Она же нормальная барышня, встретила свою первую любовь, у нее воскресли чувства, поэтому она и не бросается к первому встречному на шею. Тем более, что вначале этот человек повел себя слишком прямолинейно. Так что тут все правильно, женщина же не может отвечать всем взаимностью. Да и не должна.

Фото предоставлено телеканалом «Dомашний»

Смотря откуда вести отсчет. Если с детского сада, то это, конечно, несерьезно. А если первой любовью считать первые отношения, то это очень значимо и формирует человека в дальнейшем. Я, кстати, не помню, с кем был мой первый поцелуй. Вообще этот момент из памяти выпал. Но я помню, как сильно была влюблена в школе в одноклассника сестры. Меня просто переклинило. На День Святого Валентина у нас в школе был ящик, куда мы кидали валентинки, а их потом раздавали. Можно было писать анонимно. Я ему накидала туда дикое количество каких-то любовных писем, открыток, картинок. Но естественно, ни в чем ему не признавалась, и он даже не знал, что это я (смеется). И Слава Богу! Причем я даже сестре про это не говорила, хотя мы очень дружны. Она меня на два года старше. И ни тогда, ни сейчас я не говорила ей, что была так безумно влюблена в этого парня. Недавно, кстати, решила из любопытства найти его в соцсетях, чтобы посмотреть, как он изменился. Интересно же, как выглядит человек, который тебя в пятом классе с ума сводил. Тогда он был такой красивый, голубоглазый, блондин, прекрасный мальчик. Было бы забавно увидеть его сейчас с бородой или пузцом. Но я его не нашла. Такая вот первая любовь у меня была. А мои первые отношения настоящие были серьезными и классными. Они меня во многом сформировали, особенно мои дальнейшие запросы к мужчинам. Они всегда потом были продиктованы качеством отношений и уровнем того человека, который был моей первой любовью. Планку задали на всю жизнь. Вообще, если копать с точки зрения психологии, то повлияло на мое отношение к мужчинам то, что у меня такой прекрасный отец. Мой первый молодой человек был зеркалом моего папы. Соответствовал. Потому что идеальный мужчина в моем представлении это мой папа. По уму, юмору, ответственности, жизненным принципам. Не скажу, что это какая-то проблема, что мало кто соответствует этой моей внутренней планке, наоборот, я считаю, что в жизни не стоит размениваться. Лучше ставить высокие планки во всем.Премьера в марте, месяце романтики. Что для вас значит первая любовь? Вы помните свою?

И в кино тоже?

Да, я всегда критична к себе и своим работам. Перестала в последнее время рефлексировать активно, как всегда это делала, но к себе строга и требовательна, равно как и к другим. Я сейчас еще занимаюсь продюсерской деятельностью, и это тоже повышает ответственность, особенно из-за финансовых рисков. Это необычно, когда ты все время живешь в творческом энергетическом потоке, а тут помимо творчества появляется еще и момент приземленности, материальный аспект.

Как отдыхаете в перерывах между съемками?

Я больше всего на свете, даже больше работы, люблю путешествовать. Но из-за пандемии нас долго держали сначала дома, а потом на Родине. Это неплохо, мы больше стали ездить по России, но когда вернется возможность, я снова буду путешествовать так же много и долго, как раньше. А пока у меня идет некая переоценка ценностей, и я больше времени уделяю проектам. У меня насыщенная разнообразная жизнь, плотный распорядок, что нет необходимости именно в отдыхе в традиционном понимании. Я занимаюсь йогой, спортом, работой, разными видами деятельности. У меня мама так и говорит, что лучший отдых – смена деятельности. Так что я отдыхаю за счет разнообразия того, чем занимаюсь. Нет у меня потребности сидеть где-то в тишине и книжку читать. Я начиталась книг на карантине, в саду с чашкой кофе, мне достаточно (смеется). Сейчас мне не хочется останавливаться…

ЛАВ СТОРИС

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