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Общество

«Золотой запас» в Башкирии: как развивается ситуация в марте 2021 года

«Комсомолка» продолжает следить за громкой историей
Павел КРАЙНОВ
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На данный момент заимодавцам вернули 1,7 млрд рублей

На данный момент заимодавцам вернули 1,7 млрд рублей

На прошлой неделе в Госсобрании-Курултае Башкирии состоялось заседание рабочей группы по проблеме вкладчиков инвестиционной площадки «Золотой запас». Роль председателя взял на себя вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов. Во время встречи он заявил о том, что на конец февраля 2021 года сумма, возвращенная заимодавцам, составила более 1,7 млрд рублей. А это ни много ни мало, половина от всей задолженности. О том, как сейчас развиваются события в этом громком деле, расскажет «Комсомолка».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Почти два года назад у башкирского «Роскомснаббанка» отозвали лицензию, из-за чего на его счетах оказались «заморожены» деньги фирм-заемщиков, действовавших через инвестиционную площадку «Золотой запас». Заложниками ситуации стали около 4 тысяч займодавцев, разместивших денежные средства через площадку.

Еще весной 2019 года вкладчики «Золотого запаса» объединились в несколько инициативных групп и пришли к выводу, что самый перспективный вариант их возврата – банкротство фирм-заемщиков. С тех самых пор, как в отношении этих организаций была введена процедура наблюдения, внешние управляющие разыскали у них ценные активы. Они-то и стали гарантией возврата денег заимодавцам.

АКТИВЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как известно, на данный момент самыми ценными активами фирм-заемщиков является гостиница «Уралтау» и земельные участки общей площадью порядка тысячи гектаров в районе поселка Русский Юрмаш что в Уфимском районе Башкирии. После их продажи деньги будут направлены на погашение задолженности перед вкладчиками «Золотого запаса».

На прошедшем недавно в Курултае Башкирии заседании рабочей группы по проблеме вкладчиков «Золотого запаса» вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов подчеркнул, что в нынешней ситуации продать гостиницу «Уралтау» получится не так быстро, как хотелось бы. Перспективы по продаже земель в поселке Русский Юрмаш он оценил намного выше.

- Поэтому земли – наиболее крупный и перспективный актив, позволяющий погасить задолженность полностью. Эксперты оценивают участок в 4-5 млрд рублей. Сейчас идет перевод земель в категорию под индивидуальное жилищное строительство. Вносятся изменения в генплан, имеется инвестор, заинтересованный в комплексном развитии территории, - заявил Рустам Ишмухаметов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На заседании той самой комиссии некоторые вкладчики обратились к председателю СПЧ при главе Башкирии с просьбой ответить на несколько интересующих их вопросов. Все дело в том, что вокруг ситуации с «Золотым запасом» до сих пор ходят различные слухи и домыслы. Чтобы развеять их, мы поговорили с Владимиром Барабашем, который постарался расставить все точки.

- На данный момент арбитражные управляющие каждой фирмы-заемщика настаивают на процедуре внешнего управления. До недавнего времени в отношении них была процедура наблюдения, по завершении которой у организации есть два пути: внешнее управление или банкротство. Представители инициативных групп вкладчиков спрашивают: почему в случае с «Золотым запасом» внешнее управление будет лучше? Отвечаю: Эта процедура позволит внешнему управляющему улучшать активы. В данном случае – переводить земли в Русском Юрмаше из сельхозназначения в земли под строительство, - поясняет Владимир Барабаш.

По словам председателя СПЧ при главе Башкирии, в отличие от того же конкурса, где имущество продается «как есть» с аукциона, да еще и с дисконтом, во внешнем управлении активы продаются по рыночной цене.

- На примере земельных участков, если сейчас они стоят примерно 5 тысяч за сотку, то после перевода под жилую застройку стоимость уже будет порядка 100 тысяч рублей за сотку. В этом и смысл внешнего управления. - подчеркнул Владимир Барабаш.

Еще один вопрос, который интересует сегодня заимодавцев «Золотого запаса» - куда делись деньги со счетов фирм-должников? И почему арбитражные управляющие, ведущие их дела, до сих пор не оспорили ни одной сделки и не привлекли ответственных лиц к субсидиарной ответственности?

- На данный момент во всех фирмах, кроме ООО «Форум», где начинается переход во внешнее управление, идет процедура наблюдения, а она не дает возможности что-либо оспаривать. У каждой фирмы-заемщика есть внешний управляющий, который назначен самими заимодавцами, и чьи интересы он отстаивает. Именно в ходе следующей арбитражной процедуры – внешнего управления, они смогут выявлять сделки по выводу имущества и оспаривать их, - отмечает председатель СПЧ при главе Башкирии.

Еще один актуальный вопрос – уголовное дело, информация о возбуждении которого появилась некоторое время назад, хотя абсолютное большинство заимодавцев выступали против этого. На данный момент известно, что решением суда постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Золотого запаса отменено.

КАСАТЕЛЬНО ВЫПЛАТ

Многие заимодавцы «Золотого запаса» интересуются: а были ли вообще выплаты по вкладам до начала арбитражных процедур? Если это действительно так, то напрашивается вывод, что на данном этапе, при выборе «банкротного», а не «уголовного» сценария, никто так денег и не увидел. И если все-таки кто-то получил свои кровные уже в ходе арбитражных процедур, то почему была нарушена очередность этих выплат?

По словам Владимира Барабаша, до сентября 2019 года выплаты заимодавцам действительно осуществлялись по трем различным сценариям:

- всем понемногу;

- выборочно, чем занималась аутсорсинговая бухгалтерская фирма, поэтому и не соблюдалась очередность;

- и по исполнительным листам.

По сути, после полного ареста приставами счетов выплаты и прекратились совсем.

Владимир Барабаш подчеркнул, что на сегодняшний день все выплаты заимодавцам приостановлены, но после продажи активов компаний, работавших через «Золотой запас», они возобновятся.

- Пока только гостиница «Уралтау» выставлена на торги. По мере реализации имущества начнутся выплаты. Земля готовится к реализации в рамках исполнения инвестиционного проекта. В настоящий момент идет перевод земли из сельхоз назначения в назначения в соответствии с этим инвест-проектом. Предполагается, что на этих участках в поселке Русский Юрмаш появятся жилые дома, придорожный сервис, логистический центр и производственные цеха, - подытожил Владимир Барабаш.

В завершении председатель СПЧ при главе Башкирии ответил еще на один вопрос от заимодавцев «Золотого запаса». Некоторые жители, вложившие свои деньги в эту инвестиционную площадку, не верят тому, что у заемщиков действительно есть те активы, о которых говорят арбитражные управляющие. Проще говоря, заимодавцы требуют доказательства.

- Все документы, подтверждающие права собственности земельные участки в поселке Русский Юрмаш и гостиницу «Уралтау» находятся в открытом доступе на сайте государственных органов. Их можно получить по запросу на сайтах налоговой службы и Росреестра, - уточняет Владимир Барабаш.

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