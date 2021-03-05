Пользоваться газом – удобно и безопасно

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Газовое оборудование есть практически во всех многоквартирных домах, более того – даже собственники индивидуальных жилых домов, строящиеся в негазифицированной местности все чаще переходят в пользование газовыми баллонами. Почему? Это удобно, дешево и практично.

Однако есть несколько простых правил, знать которые должен каждый. Просто потому что это касается наших с вами жизней.

Вы, дорогой читатель, как ответственный человек наверняка в курсе правил эксплуатации газового оборудования. Но повторить эти несложные правила лишним не будет. Заодно и детям расскажете!

ЗАЖИГАЕМ ГАЗ – СКОРО БУДЕТ СУП У НАС

- Собираетесь готовить ужин? Первым делом открываем не холодильник, а форточку – перед пользованием газовой плитой нужно проветрить помещение. И пусть окно будет приоткрыто, хотя-бы в режиме микропроветривания, пока вы готовите.

- Не забывайте поглядывать на конфорки. Пламя спокойное и ровное, голубоватое или фиолетового оттенка – это норма. Огонек «дрожит» или погас – принимайте меры: 1) сразу закрыть все краны 2) проветрить помещение (флажок на конфорки)

- Духовку перед использованием тоже нужно проветрить: подержите ее пару секунд открытой,не включая и только потом можете включить и закрыть нагреваться

- Детям возле газового оборудования не место! Пусть лучше помогут папе накрывать на стол.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПОРЯДКЕ?

При работе газового оборудования образуется угарный газ.Именно поэтому важно, чтобы:

4 «НЕЛЬЗЯ»:

- Оставлять работающее газовое оборудование без присмотра,

- Устанавливать задвижку на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе,

- Менять конструкцию дымовых и вентиляционных каналов,

- Присоединять дымоотводы от бытового газового оборудования к вентиляционным каналам.

ЗАПАХЛО ГАЗОМ! ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Первым делом выключите плиту/колонку и перекройте кран перед ними,

- Откройте окна,

- Не трогайте электроприборы! Ни включать, ни выключать их нельзя. И даже нажимать никакие кнопки.

- Не курите,

- Выведите всех людей из помещения, сообщите об утечке газа соседям и всем, кто оказался поблизости,

- Находясь в безопасном месте, позвоните в аварийно-диспетчерскую службу 04 (с сотовых операторов 104, 040) или в единую службу спасения 112.

Признаки отравления угарным газом:

- Головная боль, головокружение,мерцание перед глазами,

- Шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение,

- Покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота.

! В тяжелых случаях: судороги, обморок, кома.

При первых признаках отключите газовые приборы, обеспечьте доступ свежего воздуха, вызовите скорую помощь!

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЛЕ

КТО?Любая неисправность газового оборудования несет угрозу жизни и здоровья людей. А значит, «починю все сам» - здесь эта история не работает. Неполадки устраняет специализированная организация, с которой собственник газового оборудования заключил договор о техобслуживании и ремонте при его обращении к специализированной организации по телефону, электронному адресу, указанному в договоре или непосредственно..

КОГДА? Обязательное техническое обслуживание газового оборудования – 1 раз в год.

С графиком проведения техобслуживания газового оборудования, проводимого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Башкирии, можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.bashgaz.ru.

МАЛЕНЬКАЯ «ШТУЧКА» МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Все чаще сознательные граждане устанавливают у себя дома газоанализаторы.

Газоанализаторы это устройства для контроля уровня горючих газов в воздухе. Приборы оповещают об утечке звуковым и световым сигналом, что может спасти жизни – особенно если утечка произошла ночью, когда люди спокойно спят.

Вы можете подобрать наиболее подходящую вам модель – отечественного или иностранного производства, соответственно размеру бюджета.

Главное: прибор должен быть оснащен запорным клапаном. В случае утечки газа или повышения концентрации продуктов сгорания, раздастся звуковой сигнал, а на клапан передастся импульс, который перекроет газ.

Еще обязательно наличие паспорта прибора и сертификата. А устанавливать его могут ТОЛЬКО допущенные к данным видам работ организации.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА!