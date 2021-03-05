Пользоваться газом – удобно и безопасно

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Газовое оборудование есть практически во всех многоквартирных домах, более того – даже собственники индивидуальных жилых домов, строящиеся в негазифицированной местности все чаще переходят в пользование газовыми баллонами. Почему? Это удобно, дешево и практично.
Однако есть несколько простых правил, знать которые должен каждый. Просто потому что это касается наших с вами жизней.
Вы, дорогой читатель, как ответственный человек наверняка в курсе правил эксплуатации газового оборудования. Но повторить эти несложные правила лишним не будет. Заодно и детям расскажете!
ЗАЖИГАЕМ ГАЗ – СКОРО БУДЕТ СУП У НАС
- Собираетесь готовить ужин? Первым делом открываем не холодильник, а форточку – перед пользованием газовой плитой нужно проветрить помещение. И пусть окно будет приоткрыто, хотя-бы в режиме микропроветривания, пока вы готовите.
- Не забывайте поглядывать на конфорки. Пламя спокойное и ровное, голубоватое или фиолетового оттенка – это норма. Огонек «дрожит» или погас – принимайте меры: 1) сразу закрыть все краны 2) проветрить помещение (флажок на конфорки)
- Духовку перед использованием тоже нужно проветрить: подержите ее пару секунд открытой,не включая и только потом можете включить и закрыть нагреваться
- Детям возле газового оборудования не место! Пусть лучше помогут папе накрывать на стол.
ВЕНТИЛЯЦИЯ В ПОРЯДКЕ?
При работе газового оборудования образуется угарный газ.Именно поэтому важно, чтобы:
4 «НЕЛЬЗЯ»:
- Оставлять работающее газовое оборудование без присмотра,
- Устанавливать задвижку на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе,
- Менять конструкцию дымовых и вентиляционных каналов,
- Присоединять дымоотводы от бытового газового оборудования к вентиляционным каналам.
ЗАПАХЛО ГАЗОМ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Первым делом выключите плиту/колонку и перекройте кран перед ними,
- Откройте окна,
- Не трогайте электроприборы! Ни включать, ни выключать их нельзя. И даже нажимать никакие кнопки.
- Не курите,
- Выведите всех людей из помещения, сообщите об утечке газа соседям и всем, кто оказался поблизости,
- Находясь в безопасном месте, позвоните в аварийно-диспетчерскую службу 04 (с сотовых операторов 104, 040) или в единую службу спасения 112.
Признаки отравления угарным газом:
- Головная боль, головокружение,мерцание перед глазами,
- Шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение,
- Покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота.
! В тяжелых случаях: судороги, обморок, кома.
При первых признаках отключите газовые приборы, обеспечьте доступ свежего воздуха, вызовите скорую помощь!
ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЛЕ
КТО?Любая неисправность газового оборудования несет угрозу жизни и здоровья людей. А значит, «починю все сам» - здесь эта история не работает. Неполадки устраняет специализированная организация, с которой собственник газового оборудования заключил договор о техобслуживании и ремонте при его обращении к специализированной организации по телефону, электронному адресу, указанному в договоре или непосредственно..
КОГДА? Обязательное техническое обслуживание газового оборудования – 1 раз в год.
С графиком проведения техобслуживания газового оборудования, проводимого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Башкирии, можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.bashgaz.ru.
МАЛЕНЬКАЯ «ШТУЧКА» МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
Все чаще сознательные граждане устанавливают у себя дома газоанализаторы.
Газоанализаторы это устройства для контроля уровня горючих газов в воздухе. Приборы оповещают об утечке звуковым и световым сигналом, что может спасти жизни – особенно если утечка произошла ночью, когда люди спокойно спят.
Вы можете подобрать наиболее подходящую вам модель – отечественного или иностранного производства, соответственно размеру бюджета.
Главное: прибор должен быть оснащен запорным клапаном. В случае утечки газа или повышения концентрации продуктов сгорания, раздастся звуковой сигнал, а на клапан передастся импульс, который перекроет газ.
Еще обязательно наличие паспорта прибора и сертификата. А устанавливать его могут ТОЛЬКО допущенные к данным видам работ организации.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА!