Что сказали в «Салавате Юлаеве» после проигрыша в первом матче плей-офф

Уфимская команда уступила гостям из Челябинска Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» в первом матче серии плей-офф.

Соперник из Челябинска оказался максимально неудобным для «Салавата Юлаева». Хозяева льда ограничились лишь одной шайбой, которую забросил игрок четвертого звена уфимцев Владислав Картаев. Звездное первое звено так не смогло отличиться, а лидер Теему Хартикайнен и вовсе получил показатель полезности -2. Гости поразили ворота Юхи Метсолы трижды, причем дубль сделал Вячеслав Основин, который в 2018 году играл в «Салавате Юлаеве».

Томи Ламса прокомментировал ситуацию следующим образом.

- Мы открыли серию. Соперники хорошо защищались. «Трактор» забил простые голы. У нас были шансы забросить пять или шесть голов, но защита и вратарь были хороши. Отмечу игру Федотова. Это только начало игры, все еще впереди, - сказал Ламса

Продолжая тему «простых голов», финский тренер отметил, что не обвиняют Метсолу в плохой игре. Также Ламса отметил, что не жалеет об уходе Федотова из «Салавата».

- Хоккейный мир меняется. Это спорт. Игроки меняют клубы, я лишь могу порадоваться, что у него все хорошо сложилось в «Тракторе».

В будущем Ламса пообещал настроить на более «умную» игру в моментах с удалениями. Напомним, что у «Салавата» было сразу три удаления игроков из первого звена – Панина, Гранлунда и Маннинена.