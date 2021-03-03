«Салават Юлаев» начал с поражения серию плей-офф Кубка Гагарина против челябинского «Трактора»

Юлаевцы потерпели первое поражение в плей-офф образца 2021 года Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 3 марта, на льду «Уфа-Арена» состоялся первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». В серии до четырех побед команды определят полуфиналиста Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате команды заняли соседние строчки в таблице - юлаевцы четвертую, а челябинцы пятую. Более высокое место позволило «Салавату» начать эту серию с домашних матчей.

С МЕСТА В КАРЬЕР

Матч на «Уфа-Арена» начался минутой молчания в память о знаменитом спортивном комментаторе Юрие Розанове. Популяризатор хоккея и футбола скончался на днях на 60-м году жизни в Москве.

Первый период первого матча серии плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» начался бодро. Высокие скорости, моментальные контратаки и борьба у бортов – будто и не плей-офф вовсе. Открытый хоккей, нетипичный для игр на вылет. Первыми допустили ошибку хоккеисты «Салавата Юлаева». Уже на пятой минуте матча челябинец Виталий Кравцов точным броском пробил голкипера юлаевцев Юху Метсола – 1:0.

Хоккеисты «Салавата» смогли довольно быстро оправиться от гола в свои ворота и ринулись в атаку. Всего через минуту уже вратарь «Трактора» Иван Федотов вытаскивал шайбу из сетки – отличился Владислав Картаев – 1:1. Передачами отметились защитники Евгений Лисовец и Михаил Науменков. Больше в первом периоде команды результативными действиями не отметились.

В концовке первого игрового отрезка хоккеисты «Салавата Юлаева» дважды оставались в меньшинстве. Сначала правила нарушил Григорий Панин, а за без малого две минуты до конца первого игрового отрезка в бокс для оштрафованных отправился Маркус Гранлунд. Хоккеисты гостей не смогли воспользоваться возможностями розыгрыша «лишнего».

За первый период «Салават» нанес 8 бросков в створ ворот соперника, а «Трактор» - 7.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Второй игровой отрезок хоккеисты «Салавата Юлаева» вновь начали на высоких скоростях. В самом начале периода «Трактор» остался в меньшинстве – Романа Манухова удалили за подножку. Но игра в формате 5:4 у юлаевцев не пошла, и реализовать «лишнего» не удалось.

В самой середине игры, на 11-й минуте, в ворота Юхи Метсола влетела шайба – 2:1. Главному арбитру матча пришлось дважды просмотреть этот игровой эпизод. Сначала по собственной инициативе, а затем и по запросу тренерского штаба «Салавата Юлаева». Вердикт судьи и в первый и во второй раз – чистый гол. Автором шайбы в составе «Трактора» стал Вячеслав Основин, голевой передачей отметился Даниил Ильин.

Буквально через две минуты хоккеисты гостей остались в меньшинстве – Томаша Гика удалили за блокировку. Юлаевцы вновь не воспользовались этим преимуществом. Незадолго до сирены на второй перерыв за подножку удалили Сакари Манинена, но бригада большинства «Трактора» также не смогла забить.

Второй период команды завершили при счете 2:1 в пользу «Трактора». При этом хозяева льда только за второй период нанесли 20 бросков в створ ворот соперника против 11 у гостей.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

После второго перерыва команды продолжили играть в открытый хоккей, ожидая ошибки соперника. Через пять минут после начала игрового отрезка хоккеисты «Трактора» увеличили отрыв – 3:1. Дубль в ворота Юхи Метсола сделал Вячеслав Основин, голевой передачей отметился Томаш Гика.

После этого юлаевцы буквально прописались в зоне соперника, но шайба снова заколдованная не шла в ворота «Трактора». Хоккеисты «Салавата» создали множество опасных моментов у ворот Ивана Федотова, но завершить их взятием так и не смогли.

Практически под занавес матча подопечные Томи Ламса вновь остались вчетвером - за удар соперника клюшкой на две минуты удалили Петра Хохрякова. Однако хоккеисты «Салавата» играть не бросили и боролись до конца. Правда, забить им так и не удалось. Итог – 3:1 в матче и 1:0 в серии. В пользу «Трактора».