На днях легенда отечественного рока Земфира выпустила свой седьмой студийный альбом «Бордерлайн», спустя 8 лет творческого затишья. Пока критики и поклонники разбирают альбом по нотам и строчат рецензии, «Комсомолка» решила вспомнить, а как же выглядела в детстве и молодости знаменитая уроженка Уфы, чем она занималась и чем увлекалась до того, как стала знаменитостью и окончательно не перебралась в Москву.В ПЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛНЯЛА ХИТЫ ПУГАЧЕВОЙРодилась будущая знаменитость на окраине Уфы, где жила вместе с родителем и старшим братом в старенькой «панельке» до 1998 года, после чего отправилась покорять Москву. С самого детства Земфира проявляла свой талант: в пять лет на утренниках в детском саду исполняла хиты из репертуара Аллы Пугачевой, а к выпускному утреннику даже сочинила песню и исполнила ее.Воспитатели с теплотой вспоминают юную Земфиру Рамазанову: всегда улыбчивая, сговорчивая, приветливая. Правда, терпеть не могла всякие бантики-заколочки и с радостью от них избавлялась.В школьные года Земфира обзавелась среди сверстников необычным прозвищем «Рамазан-партизан», потому что со стороны выглядела совершенно как парень-сорванец. Короткая мальчишеская стрижка, вечные джинсы, футболки – никаких платьев или юбок. В беседе с журналистом «Комсомолки» много лет назад Земфира со смехом рассказывала, как соседская ребятня развлекалась тем, что спорила с одноклассниками на щелбаны, предлагая угадать, девчонка это или пацан.К РОКУ ПРИУЧИЛ СТАРШИЙ БРАТПримером для подражания и объектом для обожания для маленькой Земфиры всегда был ее старший брат Рамиль. Он приучил сестренку к року – с пяти лет будущая звезда заслушивалась Вlack Sabbath и Queen, а в десять лет знала наизусть песни Led Zeppelin и Deep Purple. Земфира делилась с братом самыми сокровенными тайнами – например, когда в пятом классе решила без разрешения родителей сменить школу, то знал об этом только Рамиль.Училась Земфира хорошо, одними из любимых предметов были литература и русский язык, правда, за диктанты частенько получала четверки – забывала про запятые. Кроме того, уже со школьных лет Земфира начала проявлять свои знаменитые черты характера – упорность, дерзость, независимость, что в итоге помешало ей стать золотой медалисткой.В школьные годы Земфира также выглядела как настоящий уличный сорванец – маленький, худенький, с огромным ранцем за спиной, в котором лежали спортивная форма и кроссовки. Несмотря на свой невысокий рост, Земфира увлеклась баскетболом, занималась в школе олимпийского резерва, а в студенческие годы даже стала капитаном юниорской сборной.СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ШАХМАТАММало кто знает, но кроме баскетбола Земфира в юности увлекалась и шахматами и даже занималась в местном шахматном клубе. Когда в Уфу приезжал знаменитый шахматист, чемпион мира Анатолий Карпов и давал в клубе урок одновременной игры, то все участники тогда проиграли, и только одна Земфира сыграла вничью.- С ее складом ума она вполне могла бы стать известной шахматисткой, - вспоминает преподаватель Училища искусств Анатолий Иващенко. – Потом мы с ней с парашютом прыгнули. Мы долго препирались, кто первый прыгнет, в итоге она меня из люка вытолкнула, а сама следом выпрыгнула.ОЧАРОВАННЫЕ ГОЛОСОМ, МИЛИЦИОНЕРЫ НЕ ВЫГОНЯЛИ ИЗ ПЕРЕХОДОВПосле школы Земфира подумывала поступить на филологический факультет, а в итоге ее, благодаря «мощному голосу» и желанию учиться, приняли сразу на второй курс эстрадно-джазового отделения уфимского училища искусств. Во время учебы будущая звезда часто играла на гитаре и пела в переходах. Поговаривают, что даже милиционеры, пораженные голосом юной певицы, исполнявшей хиты от «Кино» до Фредди Меркьюри, не прогоняли ее.После окончания училища Земфира подрабатывала тем, что пела в уфимских ресторанах вместе со своим одногруппником – саксафонистом. Но вскоре развлекать людей, которые пришли поесть и выпить, Земфире надоело, и она устроилась на работу в уфимский филиал радиостанции «Европы Плюс», где и записала первое демо своего будущего альбома.Ну а дальше события развивались стремительно, и вскоре уже Земфира давала многотысячный концерт на главной площади Уфы, разъезжала с гастролями по России и Прибалтике, а вскоре и окончательно перебралась в Москву. После смерти родителей и брата Земфира практически не приезжает в родной город, с которым, по ее словам, ее больше ничего не связывает, кроме воспоминаний.