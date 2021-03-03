В прошлом году генеральный директор «Башкирской содовой компании» Эдуард Давыдов представил программу по улучшению благосостояния сотрудников, согласно которой с 1 января 2021 года на предприятии вводится повышенная премия за стаж. Только за первый месяц этого года доплаты получили 30 работников, а общая сумма этого вида социальной поддержки составила миллион рублей. И на этом компания останавливаться не собирается.- Я говорю не только о январских работниках с большим стажем, а про всех таких людей в нашем коллективе. Таким сотрудникам, конечно же, почет и уважение. Повышенная премия за стаж тоже. За первые 10 лет – 10 000 рублей, за 20, 30 и 40 – по 1 500 за каждый год, - написал Эдуард Давыдов у себя в социальных сетях.Стоит отметить, что компания не ограничивается социальной поддержкой только действующих сотрудников. Регулярную помощь от руководства БСК и содействие во всевозможных творческих начинаниях получают ветераны предприятия, вышедшие на заслуженный отдых. «Комсомолка» поговорила с активистами ветеранской организации «Башкирской содовой компании» и убедилась, что самые счастливые люди старшего поколения в республике живут в Стерлитамаке. А объединяют их всех долгие годы работы на производственных площадках «Сода» и «Каустик».«НЕ ПРОСТО ЗАВОД, А НАШЕ ДЕТИЩЕ»О том, как работает ветеранская организация БСК и какие меры поддержки получает от руководства в беседе с «Комсомолкой» рассказал ее председатель Николай Мотовилов.- Для нас БСК - не просто завод, а наше детище. Предприятие строилось и развивалось на наших глазах. Мы все отработали на производствах по сорок-пятьдесят лет. Как ветераны, мы целиком и полностью поддерживаем свое предприятие, а руководство отвечает нам взаимностью. В Совет ветеранов БСК входит десять с лишним тысяч человек – это самая крупная организация в Стерлитамаке и одна из крупнейших в республике.Работа с ветеранами в «Башкирской содовой компании» - одно из приоритетных направлений деятельности. На предприятии существует несколько видов выплат неработающим пенсионерам: ежеквартальная материальная помощь, выплаты к праздникам, бесплатная подписка на корпоративную газету, предоставление бесплатных путевок в СП «Ольховка». Есть также адресная материальная помощь, которую компания предоставляет по просьбе ветерана.- Например, надо сделать высокотехнологичную операцию. Если человек нуждается в помощи, пишет заявление и после рассмотрения выделяются на это дело деньги. А еще мы ежеквартально поддерживаем всех наших пенсионеров-ветеранов БСК, - рассказывает председатель совета ветеранов БСК.В 2020 году на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам предприятие выделило более 73 миллионов рублей. На приобретение путевок в санаторий-профилакторий «Ольховка» - более 4 млн. Предприятие оказывает всестороннюю поддержку участникам Великой Отечественной войны, вдовам и труженикам тыла. В прошлом году на оказание материальной помощи к празднику 9 Мая предприятие направило порядка одного миллиона рублей. На днях гендиректор БСК объявил о повышении выплат неработающим пенсионерам.- Ко мне поступало много вопросов от ветеранов. Большинство касалось квартальных выплат, - рассказывает Эдуард Давыдов. - Вместе со своими заместителями проработал этот вопрос, и теперь могу сообщить, что с этого года мы повышаем размер выплат по некоторым видам. Ежеквартальная выплата стала больше в среднем на 23% (зависит от стажа), выплата ко Дню пожилых людей увеличилась в среднем на 27%. Выплата юбилярам-участникам Великой Отечественной войны повышена в 5 раз, и теперь составляет 50 000 рублей. Заверяю, что это не предел. Я и дальше буду изыскивать возможности увеличить выплаты еще больше.АКТИВНЫЕ ЛЮДИНемаловажную роль в деятельности совета ветеранов БСК играет организация всевозможных культурных и спортивных мероприятий. Именно на праздниках, соревнованиях и творческих встречах пенсионеры могут вдоволь пообщаться с бывшими коллегами, вспомнить былые времена. А порой и дать пару советов своим преемникам. По словам самих ветеранов Башкирской содовой компании, такие встречи делают досуг разнообразным, а их самих – «самыми счастливыми пенсионерами в городе».- Вы только посмотрите на восьмидесятилетнего ветерана, который пробежал спортивную дистанцию, получил памятную медальку от руководства, а потом еще и встретился со своими бывшими коллегами по цеху. Да он буквально светится от счастья! – говорит руководитель ветеранской организации.Кроме того, ветераны БСК постоянно выезжают на совместные экскурсии, в туристические походы и даже отправляются в паломничества по святым местам Башкирии. Организацию берет на себя совет ветеранов, а финансирование – руководство предприятия.«ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»Подробнее о досуге, который для бывших коллег организовывает Совет ветеранов БСК, нам рассказала директор клуба «Золотой возраст» Людмила Возных.- В начале 2018 года при поддержке администрации БСК у нас стартовал проект «Золотой возраст». Мы организовали в городе четыре клуба по интересам. Причем так, чтобы клуб принимал гостей в каждом микрорайоне Стерлитамака. Собираемся мы в городских библиотеках, общаемся, обсуждаем последние новости, приобщаемся к книжным новинкам. Все участники – люди старше 65 лет и все очень активные и инициативные, - рассказывает Людмила Возных.Для людей старшего поколения такие мероприятия очень важны – благодаря ним, ветераны БСК и пенсионеры чувствуют себя моложе и здоровее.И самое главное, видят, что родное предприятие, которому они отдали долгие годы жизни, заботится о них и поддерживает их. Все это можно описать словами из знаменитой клятвы: «и в радости и в горе».