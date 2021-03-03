«Дети горько плачут»: подробности гибели многодетного отца на трассе под Уфой

У погибшего рабочего остались трое маленьких детей. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии под Уфой, в которой погиб многодетный отец. Напомним, вечером 1 марта на трассе М-5 под Уфой, рядом с кемпинг-кафе, лишенный водительских прав мужчина сбил рабочего снегоуборочной машины.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель снеугоуборщика Volvo чистил пескоразбрасыватель, когда в него влетел ВАЗ-2115, за рулем которого находился 32-летний уфимец. От полученных травм рабочий скончался на месте, виновник же аварии получил различные травмы и на скорой был госпитализирован в больницу. Дорожные полицейские уточнили, что месяц назад виновника аварии лишили водительских прав за отказ проверяться на наличие алкоголя в крови. Сейчас по факту смертельной аварии ведется разбирательство.

Погибшим мужчиной оказался 35-летний уфимец Артем Куликов. Как рассказала его родная сестра, за пару дней до трагедии Артем отпраздновал свой юбилей, на котором собрались все родные.

- В голове не укладывается, что уже через два случилось такое горе. До сих пор никто из семьи не может поверить в случившееся, - говорит родственница.

У мужчины остались жена трое маленьких детей: старшей дочери исполнилось 14 лет, младшей всего 7. Все они горько плачут и скучают по папе.

На помощь к осиротевшей семье пришли коллеги Артема, которые взяли на себя организацию похорон. Проводят в последний путь мужчину завтра, 4 марта.

Тем временем родные погибшего очень переживают, что виновный в гибели их близкого человека может уйти от ответственности, поэтому сейчас разыскивают свидетелей аварии, у которых сохранились записи с видеорегистратора.

- До сих пор ни он, ни кто-то из его близких не связался с нами, чтобы хотя бы извиниться. Он лежит в больнице, хотя травмы у него незначительные. Видимо, у человека просто нет совести, хотя он забрал жизнь самого близкого нам человека. Мы не знаем, кто он, из какой семьи, с какими связями, но очень переживаем, что если человек сел за руль, будучи лишенным прав, значит, он может избежать ответственности, - говорит сестра погибшего.

Если вы стали свидетелем аварии, произошедшей 1 марта в 22.00 на 1460 км трассы М5 возле кемпинг-кафе М-5, просьба связаться с родственниками погибшего мужчины по номеру 8(917)746-99-59 (Яна Куликова).