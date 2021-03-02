В прошлом году АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») инвестировала в различные проекты по охране и защите окружающей среды 5,6 млрд рублей. Львиная доля вложений была направлена на реализацию программ по повышению надежности трубопроводов, безопасной утилизации промышленных отходов, рекультивации земель и повышению полезного использования попутного газа. В регионах присутствия башкирские нефтяники также занимаются восполнением водных биологических ресурсов, например, выпускают в реки краснокнижных и редких рыб, восстанавливают леса.Сохранение окружающей среды является неотъемлемой частью корпоративной культуры «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти». С помощью «зеленых» инвестиций башкирские нефтяники добиваются лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду. Немаловажную роль в этом играет постоянное повышение экологичности производства.ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫТолько в Башкирии в 2020 году компания «Башнефть» заменила 309 километров промысловых трубопроводов. Это позволило добиться снижения их отказов на 11%, по сравнению с 2019 годом.Высоких показателей добилась «Башнефть» в ходе реализации газовой программы – уровень рационального использования попутного газа в целом по Башкирии достиг 96%, а на крупнейшем в регионе Арланском месторождении вовсе вырос до 99%. В прошлом году в Дуванском районе республики после реконструкции заработала электростанция, благодаря которой, в производственный оборот будет вовлечено дополнительно 750 тысяч кубометров попутного газа в год.В 2020 году башкирские нефтяники переработали более 155 тысяч тонн нефтесодержащих отходов. В этой сфере «Башнефть» использует передовые технологии, прошедшие государственную экологическую экспертизу и показывающие высокий уровень безопасности для окружающей среды. Также в прошлом году компания рекультивировала более 1500 гектаров земель на территории нефтяных месторождений в Башкирии.Вопреки внешним негативным факторам, в прошлом году «Башнефть» продолжила модернизацию своих производственных объектов. В октябре 2020 года правительство Башкирии и компания подписали инвестиционное соглашение о строительстве резервной технологической линии установки по производству элементарной серы на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе. После его открытия значительно увеличится объем утилизации сероводородсодержащего газа «Башнефть-УНПЗ», который выделяется при производстве высококачественных видов топлива Евро-5 и Евро-6.«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНИЦИАТИВЫВ прошлом году по инициативе башкирских нефтяников были реализованы масштабные проекты по восполнению водных биологических ресурсов в Башкирии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Всего в водоемы этих регионов выпустили более 1,2 млн мальков ценных и редких пород рыб. При участии «Башнефти» от бытового мусора очистили 5,5 квадратных километров прибрежных территорий, высажено более 240 тысяч елей и сосен на площади 60 гектаров. Этот «рукотворный лес» появится на территории нескольких районов республики.«Башнефть» уделяет большое внимание экологическому мониторингу вблизи собственных производственных объектов. Так, в 2020 году башкирские нефтяники провели 145 тысяч анализов проб, что на 6% больше, чем годом ранее.