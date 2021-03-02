2020 год с пандемией ковида внес свои правки в планы партнерства башкирских чиновников и частных лиц с гостями из-за рубежа. Из-за болезни отменяли крупные международные мероприятия, например, Всемирную фольклориаду. Несмотря на это, в 2021 году уфимские чиновники не теряют надежды вживую встретиться с иностранными партнерами по бизнесу и работе. В этом году на обслуживание официальных гостей Уфы мэрия готова потратить до 3,5 млн рублей - это на 1,5 млн меньше, чем в прошлом.Мы решили изучить материалы закупки и выяснить, как обслуживают, что показывают и чем кормят представителей официальных делегаций уфимские госслужащие.ЛОГИСТИКА И ПЕРЕВОДЫТрансфер из аэропорта или гостиницы – первое, с чем столкнется VIP-гость Уфы. Заказчик не уточняет конкретные марки автомобилей, однако дает общую характеристику – технически исправный восьмиместный микроавтобус со сроком эксплуатации не более 3 лет, с чистым салоном, кондиционером и полками для ручной клади.Автомобиль должен прибывать для ожидания гостей не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия. Водители обязаны проходить обязательный предрейсовый медосмотр.С партнерами из других стран общаться будут через переводчиков. В заявке указано, что в 2021 году чиновники планируют как минимум четыре часа разговаривать на английском, семь часов на китайском и 31 час на турецком, немецком, итальянском, чешском, французском и испанском языках.Также организатор обслуживания гостей обязан предоставить для делегаций услуги экскурсовода по знаковым местам и улицам Уфы.ЧЕМ БУДУТ КОРМИТЬ И ПОИТЬПосле деловых встреч и экскурсий гостей поведут в ресторан. Всего планируется четыре вида приема пищи. Опишем их в порядке возрастания набора блюд.Кофе-брейк. Здесь все просто. На выбор предлагают горячие напитки (кофе или чай), немного выпечки или кондитерских изделий (по 100 гр. на человека), сливки или лимон.Обед, как ежедневное питание участников официальных мероприятий. Гостям предложат довольно сытный набор – салат (150 гр.), суп (250 гр.), горячее (200 гр.) и гарнир (150 гр.). К чаю или кофе добавят немного сладкого десерта.Деловой обед. За этим приемом пищи обсуждают дальнейшее сотрудничество. Соответственно, сервируют его не для того, чтобы утолить голод. Участникам встречи предложат мясное или овощное ассорти (150 гр.), салат, горячее и гарнир. Помимо кофе или чая гостей будут угощать красным или белым вином (250 гр.).Обед от имени главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Это самый роскошный вариант сервировки стола от уфимских чиновников. Гостей тут потчуют сразу пятью видами закусок (до 150 гр.), салатом, супом и горячим с гарниром. Среди напитков на столе присутствует чай, кофе, сок, морс и простая вода. Чтобы чиновникам и их гостям не было скучно за столом, им предложат алкоголь – вино, коньяк (100 гр.) и водку (200 гр.).Ресторан, в котором проводят обеды для делегаций, должен быть с гардеробом, видеонаблюдением и парковкой.Всего до начала декабря 2021 года власти Уфы планируют накормить 167 человек на обедах от имени мэра Уфы, 117 на деловых обедах, 207 на кофе-брейках и 106 на ежедневных обедах.Приятным бонусом для участников официальных церемоний от мэрии Уфы будут памятные сувениры – ежедневники, чай, книги об истории Уфы, тарелки, матрешки и вездесущий башкирский мед.КАК ОПРЕДЕЛЯТ ПОСТАВЩИКАЗаявки от потенциальных исполнителей госконтракта будут принимать до 18 марта. Рассматривать предложения начнут спустя четыре дня – 22 числа. Итоговую компанию, которая будет обслуживать гостей чиновников выберут, исходя из предложенной ими цены за услуги и опыта. Последние три года в конкурсе побеждает одна и та же организация, зарегистрированная в Ульяновской области.