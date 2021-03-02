Радий Хабиров пригрозил увольнением директорам школ, в которых ученики жалуются на качество питания

Теперь за школьное питание директор будет отвечать своей должностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии не прекращаются споры вокруг школьного питания. Совсем недавно «Комсомолка» побывала на дегустации в школьной столовой, где попробовала новые блюда, разработанные Центром диетического питания специально с учетом запросов школьников, и осталась приятно удивлена ассортиментом и вкусом представленного меню. Но уже через пару недель в соцсетях снова появились многочисленные жалобы от родителей, что дети наотрез отказываются питаться в школах.

- Сплошная «показуха». Когда приходят с проверкой, на столе все горячее, вкусное. А уезжают проверяющие – так есть невозможно. Макароны слипшиеся, холодные, каша каменная, - сетует Елена А.

- Сколько спрашиваешь у детей, что ели? Ответ: сухая гречка, картошка, рожки без мяса, а где обещанные котлеты? Хотя бы раз в неделю? – задается вопросом Серафима Л.

Нашлись, конечно, родители, чьи дети ежедневно видят в столовой и котлеты, и йогурты, и яблоки, и горячие каши, но их замечания потонули в хоре возмущения остальных.

«КАЧЕСТВЕННО КОРМИТЬ ДЕТЕЙ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА»

В итоге на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров вновь обрушился с критикой на своих подчиненных, назвав их работу над ошибками «весьма слабенькой».

- Качественно кормить детей – это государственная задача. И выделены баснословные деньги, почти 2 миллиарда рублей, на кормление детей. И я каждый раз говорю, что добьюсь, с вами или без, того, что школьное питание в Башкирии будет лучшим в России. Начинайте вести реестр того, что происходит. Три факта нарушения – и увольняйте директора школа! Новых директоров мы без труда найдем, – категорично потребовал Хабиров.

Новое меню включает в себя и мясо, и гарнир, но школьники продолжают жаловаться на холодные слипшиеся макароны Фото: Яна БАЗЕКИНА

Отмечается, что больше всего обращений от недовольных качеством школьного питания регистрируется в Уфе. Поступают жалобы из Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска и Октябрьского. В основном, проблемы одни и те же – холодная невкусная еда, грязь в столовых, несоблюдение санитарных норм.

Например, в Кировском районе Уфы родители школьников заявили, что их не раз приглашали на дегустацию и кормили очень вкусно, а дети приходят домой и говорят, что это есть невозможно. В 160-м лицее и вовсе школьники рассказали, что знаменитые брендированные тарелки с символикой республики появлялись на столах всего пару раз, после чего их снова заменили на старую посуду со сколами.

- Как вообще это можно объяснить? Что за бред мне рассказывают? Сегодня же проверьте и доложите мне о результатах! Если не успели закупить – дайте другие тарелки, чего мудрить, – возмутился глава республики.

«НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ СЛИПШИЕСЯ МАКАРОНЫ»

По мнению Хабирова, бесконечные дегустации меню могут оказаться бесполезными, если не учитывать мнение самих учеников и их родителей. Поэтому главам муниципалитетов было поручено провести встречи с учащимися и выяснить их предпочтения.

- Я понимаю, что мы не можем давать в школах жареное или соленое, но и слипшиеся макароны тоже нельзя, тем более, если их правильно готовить, они такими не будут. Давайте исправляться, - подытожил глава республики.

В свою очередь мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в курсе существующих проблем – он лично объезжает школы, питается в школьных столовых и общается с учениками на переменах.

- Те случаи, о которых вы говорите, не всегда подтверждаются. Меню вполне нормальное – макароны и котлета, – подчеркнул Греков.

Также мэр Уфы поручил определить персональную ответственность по проверкам в школах.

- Напоминаю, что конкретно у директоров школ по Закону об образовании есть обязательства по организации питания, мониторингу, реагированию на жалобы. Если родители жалуются, а никакой реакции и улучшений нет - значит, нужно напрямую подключаться Управлению образования и главам районов, - подчеркнул Греков.