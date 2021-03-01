В Башкирии ежедневно от коронавируса больше выздоравливает людей, чем заболевает

Если про перчатки можно забыть, но ношение масок по-прежнему остается обязательным условием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с эпидемией коронавируса в республике развивается с положительной динамикой. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве, ежедневно в регионе регистрируется большее количество выздоровевших, чем заболевших. Так, за последние 24 часа коронавирус выявлен еще у 138 жителей Башкирии, а общее число инфицированных достигло 28719 человек. При этом на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой находятся 5100 пациентов, еще 241 – госпитализирован, а 17 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключено 8 пациентов.

Что касается числа выздоровевших, то за сутки их число увеличилось на 140 человек. Таким образом, с начала пандемии победить опасный вирус смогли более 80 процентов заболевших - 223007 человек. Также за минувшие сутки от осложнений ковида скончались еще 4 человека, а общее число жертв достигло 277 жителей региона.

- За прошедшую неделю мы сократили коечный фонд на 300 коек, в ближайшее время планируем сократить еще на 300. Сейчас задействовано 2180 коек, занятость коечного фонда составляет 81 процент, свободно 18 процентов, - отметил Максим Забелин.

Также Забелин рассказал, что с 1 марта роддом РКБ им. Куватова завершает свою работу в статусе инфекционного госпиталя для беременных и начинает принимать рожениц в плановом режиме. Сейчас в роддоме завершается заключительная дезинфекция помещений.

Продолжается в республике и массовая вакцинация населения от ковида. В настоящий момент в Башкирию поступило уже 120 тысяч доз вакцины. Последняя партия в 11 тысяч доз прибыла в регион в выходные и совсем скоро будет распределена между пунктами вакцинации.

- Первым компонентом вакцинировано 80437 человек, вторым компонентом – 26 тысяч населения, - уточнили в Минздраве.

В БАШКИРИИ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛСЯ 31 МЕДИК

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом переболели 8 тысяч медиков. Как сообщили в Минздраве республики, 31 работник системы здравоохранения скончался, 13 из них умерли, заразившись при исполнении трудовых обязанностей.

В ведомстве пояснили, что факт наступления смерти медика от COVID-19 подтверждает врачебная комиссия. В случае, если летальный исход после инфицирования при исполнении обязанностей будет доказан, семья работника лечебного учреждения может рассчитывать на специальную страховую выплату в размере около 2,7 млн рублей.

НОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ В АНТИКОВИДНОМ РЕЖИМЕ

На днях глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности в условиях эпидемии ковида. В новой редакции документа появились несколько новых послаблений.

Так, в первую очередь изменения коснулись работы кинотеатров, театров и концертных залов, клубов и дискотек. Теперь они могут работать при строгом соблюдении санитарных норм и при заполняемости не более 85 процентов от общей вместимости.

Хорошие новости и для спортивных болельщиков: зрительские трибуны на матчах разрешено заполнять до 85 %. А вот массовые (свыше 200 человек) деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия рекомендуется отменить или хотя бы перенести на более позднюю дату.

Напомним, что предыдущие послабления в антиковидном режиме официально отменили обязательное ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ. А вот использование защитных масок вне дома остается обязательным условием.