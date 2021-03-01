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Критика от главы, пробка на въезде в Уфу и желание возродить трамвай: чем запомнился бывший министр транспорта Башкирии Алан Марзаев

Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Министр проработал на своем посту меньше года

Министр проработал на своем посту меньше года

Фото: Рустем АХУНОВ

Утром 1 марта Радий Хабиров объявил, что в отставку уходит министр транспорта Башкирии Алан Маразев, проработавший в регионе с 30 марта 2020 года. Вспоминаем, чем запомнился чиновник за 11 месяцев труда в Башкирии.

КРИТИКА ОТ ХАБИРОВА

Так уж вышло, что неприятные слова о своей работе на оперативках правительства Башкирии чаще всего выслушивают министры транспорта и ЖКХ. Для Хабирова Алан Марзаев в этом правиле не стал исключением. В первую очередь, глава республики разносил министра за показатели смертности на дорогах.

В октябре 2020 года, когда только за неделю погибли 14 человек, Хабиров впервые прилюдно пригрозил Марзаеву отставкой.

- Я вашу работу оцениваю как неудовлетворительную. А в конце года буду принимать решения, и я не шучу. Вы недорабатываете, - отрезал глава республики

В ноябре прошлого года глава республики и вовсе заявил, что Марзаев провалил работу по предотвращению гибели людей на трассах. Он добавил, что добьется снижения печального показателя любым путем – с этим министром транспорта или нет. В итоге Хабиров будет бороться со смертями на дорогах уже в компании с другим министром.

ПРОБКА ИЗ-ЗА НОВОЙ РАЗВЯЗКИ

Если главу республики Марзаев разочаровал показателями смертности, то обычные водители запомнили министра огромными пробками на въезде в столицу Башкирии с южной стороны.

Мэрия Уфы и министерство транспорта полностью провалили работу по информированию о перекрытии улицы Заки Валиди в районе развязки с проспектом Салавата Юлаева. О том, что мост будет частично перекрыт, сообщили за неделю до начала работ - 1 января. Естественно, что в праздничный день горожанам было попросту не до новостей о предстоящих пробках. В добавок чиновники выложили инфографику, из которой было непонятно, как объезжать проблемный участок.

Таким Алана Марзаева увидел известный карикатурист Камиль Бузыкаев Фото: https://www.instagram.com/artbeton/

Таким Алана Марзаева увидел известный карикатурист Камиль Бузыкаев Фото: https://www.instagram.com/artbeton/

Час икс настал утром 11 января, когда на въезде в город образовалась огромная пробка. Пятикилометровый затор растянулся до торгового центра МЕГА. Забавно, что в пробку попал и сам Радий Хабиров, который живет в правительственной даче к югу от Уфы.

К народной критике Марзаев относился весьма своеобразно.

– Господа, вы че такие злые? Я повторюсь, путепровод делать надо, а если кто-то решил, что мы неправильное решение приняли, то дайте своё мудрое решение, - написал министр в своем фейсбуке.

СДЕЛАТЬ ТРАМВАИ ВЕЛИКИМИ СНОВА

Под закат карьеры министра Марзаев аккуратно выдвинул идею о возвращении трамвайного сообщения юга и севера Уфы. Тогда чиновники из министерства видели два варианта, по проспекту Октября и по улице Российской.

- Я был на стороне Российской, но больше пока мы склоняемся все-таки к проспекту. Есть интересанты, которые рассматривают вариант вхождения с нами в нацпроект для его воплощения, если будет предоставлено федеральное финансирование, - сказал министр на профильном брифинге своего ведомства.

Сейчас остается неизвестным, будет ли новый министр поддерживать «трамвайную» инициативу своего предшественника.

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