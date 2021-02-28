«Трактор» после рестайлинга: с кем «Салават Юлаев» сыграет первый раунд плей-офф КХЛ 2021

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ 2021 сыграет с челябинским «Трактором» Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф КХЛ 2021 сыграет с челябинским «Трактором».

После проигрыша в матче с ярославским «Локомотивом» уфимский клуб потерял даже теоретические шансы на изменение соперника в первом серии игр на вылет. Команде Томи Ламсы достался челябинский «Трактор» - клуб, который смог успешно пережить кризис прошлого сезона. С обновленным составом руководства (в составе директоров появились аж два вице-губернатора с министром спорта области), новыми игроками и главным тренером Анваром Гатиятуллиным южноуральцы по итогу «регулярки» заняли пятое место в таблице.

Напомним, что в прошлом году команда оказалась на 11 позиции и лишалась возможности сыграть в плей-офф. В сезоне 2020/2021 команда показала системную и прагматичную игру, которая так не нравится «Салавату Юлаеву» с его «валидольным» хоккеем.

САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК

Если смотреть на ситуацию с точки статистики, то нынешний «Трактор» - самый неудобный оппонент для «Салавата Юлаева». Пускай Томи Ламса и говорил, что у уфимской команды нет цели выбрать себе «удобного» соперника в серии игр на вылет, но сразиться с «Барысом» было бы куда комфортнее. В прошлых сезонах игроки из Казахстана не доходили дальше второго раунда серии. Челябинск, как мы помним, весной 2018 года, после тягучей серии из семи игр выбил «Салават» из розыгрыша Кубка. Пускай это была совсем другая команда, но сюрпризов соседи с мощным хоккейным бекграундом и школой подкинуть могут всегда.

С этим отчасти согласен и хоккейный функционер Леонид Вайсфельд.

- У Анвара Гатиятулина обученная команда, неплохие вратари, качественные легионеры. Не думаю, что «Трактор» пройдет далеко, но с этой командой 100% будет сложно играть любому сопернику, - говорит бывший генменеджер «Салавата Юлаева» в интервью «Чемпионату».

Впрочем, уфимцам тоже есть чем ответить «Трактору». Сочетание Хартикайнен-Маннинен-Гранлунд в лиге знают все. Помимо иностранных «креативщиков» в команде есть тройки Александра Кадейкина, Петра Хохрякова или Владислава Картаева, которые делают на льду много полезной «черновой» работы.

Так или иначе, первые матчи серию плей-офф в Уфе начнутся уже 3 марта. Продолжатся они в Челябинске 7 и 9 числа. Транслировать игры будет телеканал БСТ.