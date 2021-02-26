«Уфа» обновилась и готова решать задачи

Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

В последний уикенд зимы в России возобновляется футбольный сезон. По факту он уже возобновился матчами за национальный кубок, но ФК «Уфа» провести свой поединок с екатеринбургским «Уралом» не смог из-за жуткого мороза, который в последние дни утвердился на территории Башкирии. Игру в итоге перенесли на 3 марта, и первым официальным матчем для подопечных Рашида Рахимова станет гостевая встреча с «Химками» в рамках 20-го тура чемпионата премьер-лиги, которая состоится 27 февраля.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГАЗИЗОВА

Напомним, что «Уфа» сейчас турнирно находится, мягко говоря, не в самом лучшем положении. 13 очков и железобетонное место в зоне вылета – это явно не то, на что рассчитывают и в самом клубе, и в руководстве республике. Судя по соцсетям и информации из самого клуба, упаднического настроения в башкирском коллективе уж точно нет. Все улыбаются и даже мысли не допускают, что могут вылететь. Главный тренер Рашид Рахимов со своими ассистентами и помощниками провел первую для себя полноценную подготовку к возобновлению сезона с заграничными сборами, по ходу которых наконец смог вплотную познакомиться с возможностями своих футболистов.

Добавило эмоций футболистам и работникам клуба возвращение Шамиля Газизова. Бывший генеральный директор разорвал соглашение с московским «Спартаком» и вернулся домой. Пока совершенно непонятно, в каком он находится статусе, так как официальных заявлений по этому поводу не было. Официально руководителем клуба с правом подписи по-прежнему остается Ринат Шайбеков, а Газизов скорее консультант или что-то в подобном роде.

- Газизов создавал этот клуб, очень многое сделал, очень сильно помогает, - подтверждает главный тренер Рашид Рахимов. - Мы рассматриваем футболистов и обсуждаем все вместе. Он находится внутри клуба и переживает.

ТРАНСФЕРЫ

То, что не хватает качественных футболистов, было заметно невооруженным взглядом еще осенью. Пандемия коронавируса, как признали в руководстве, достаточно больно ударила по финансовому положению клуба. Но, говорят, сложный период позади. Это косвенно подтверждают новички. Наверное, впервые в клуб пришли игроки не на перспективу, а именно те, которые могут давать результат здесь и сейчас.

В первую очередь это, конечно же, касается Олега Иванова. Опытный игрок, которого совсем недавно называли одним из лучших распасовщиков чемпионата. Какой-то скоростной работой Иванов никогда не отличался, а мышление и игровой интеллект точно никуда не делись. Совершенно точно его фигура добавит вариантов атакующих действий в центре поля. Такого уровня футболистов в «Уфе» вообще еще не было.

Те же слова можно адресовать и к крайнему защитнику Морицу Бауэру. Это совсем не ноунейм, а человек, который играл в Англии и адаптирован к российскому чемпионату. В период игры за казанский «Рубин» он был очень ярок, привлекался в сборную Австрию и неспроста заполучил пятилетний контракт в «Сток Сити». В последнее время в Британии у него не очень получилось, но Бауэру только 29 лет. В таком возрасте еще играть и играть.

Отдельно также стоит отметить возвращение Остона Урунова. Полузащитник по-прежнему остается «спартаковцем», а в «Уфе» будет играть на правах аренды. В свое время он все-таки очень рано ушел из клуба – только-только стал лидером, но предложение было таким, от которых не отказывается. Теперь же у узбекского хавбека возможность вернуть должок башкирским болельщикам.

Помимо этого в клуб пришли опорный полузащитник Парфе Бизоза из норвежского чемпионата и центральный защитник Олег Дзантиев, игравший за «Олимп-Долгопрудный». По ним информации не так много и разбираться уже будем по ходу.

Таким образом, кажется, что удалось усилиться не только количественно, но и качественно. Не хватает пока только нападающего, работы по нему ведутся.