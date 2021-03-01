«Просто лежала овощем»: в Башкирии врачи месяц не могут поставить диагноз девочке со странным симптомами

После жалобы родителей девочку все же перевезли в Уфу Фото: "КП" Архив

В непростой ситуации оказалась жительница Стерлитамака Ирина В.: ее 14-летняя дочь переболела в январе ОРВИ. Казалось бы, обычная простуда, но состояние ребенка ухудшалось каждый день, а врачи не могли поставить точный диагноз. Лишь после обращения родственников с жалобой на страницу Радия Хабирова, ребенка перевезли на скорой в Уфу, где сейчас она проходит полное обследование.

- Все началось с того, что в середине января Вика переболела ОРВИ, а потом у нее начались осложнения. Постоянно сильно болела голова, сильная слабость, усталость, потом прибавилась одышка, затрудненное дыхание. В конце января дочь положили в больницу, исключили коронавирус, но что с ней происходит, врачи не понимали. Сначала говорили, что это обструктивный бронхит, но снимки ничего не показали. Лечащая врач не раз говорила: «Вика, я уже не знаю, от чего тебя лечить», и даже несколько раз хотела выписать дочь, хотя у нее постоянно держалась субфебрильная температура, - рассказывает мама девочки.

НАЧАЛИСЬ СУДОРОЖНЫЕ ПРИСТУПЫ

В итоге Вике становилось все хуже и хуже – девочка сильно ослабла, практически не вставала с кровати, часто теряла сознание, а потом и вовсе начались судорожные приступы.

- Это ужасное ощущение, когда твой ребенок лежит просто овощем на кровати, угасает с каждым днем, а ты не знаешь, чем ему помочь. И врачи, которые не могут определить, что с дочерью, тоже не могут ничем помочь. Мы неоднократно просили перевести Вику в Уфу, чтобы там ее нормально обследовали, но каждый раз нам отвечали отказом – мол, в этом нет никакой необходимости, - вспоминает Ирина В.

В итоге тетя Вики все же оставила гневное обращение на странице Радия Хабирова, в котором попросила обратить внимание Минздрава на судьбу ребенка, которому с каждым днем становится все хуже. Уже на следующий день Вику вместе с мамой на скорой перевезли в уфимскую детскую больницу, где сейчас девочка заново проходит доскональное обследование.

- Дочь положили в отделение неврологии. Вике уже стало лучше, я вижу, что она оживилась, начала вставать с кровати. Я очень надеюсь, что сейчас ей будут заниматься, а не отмахиваться, мол, ничего страшного, - вздыхает мама девочки.