Взгляд в будущее: для «Башнефти» разработали обучающую программу с технологией дополненной реальности

Разработчики уже подготовили заявку на регистрацию патента

В АНК «Башнефть» (входит в «НК «Роснефть») завершена разработка инновационного обучающего комплекса с использованием технологии дополненной реальности (AR). Современные и высокотехнологичные тренажеры с AR помогут нефтяникам постоянно совершенствовать свои навыки и умения, и почти полностью автоматизировать процесс обучения. А еще внедрение этих обучающих программ позволит снизить вероятность ошибок на реальном производстве. О том, как создавался обучающий комплекс, для чего он нужен и что умеет – в материале «Комсомолки».

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сам высокотехнологичный тренажер представляет собой очки, которые проецируют цифровые 3D копии оборудования на окружающую реальность. При запуске обучающей программы специалист может в реальном времени наблюдать за производственными процессами и принимать в них участие, проходить обучение и тестирование в сопровождении виртуального помощника. Дополненная реальность в отличие от виртуальной добавляет необходимые цифровые объекты в окружающий мир.

«РН-БашНИПИнефть» совместно с «Башнефтью» разработали программно-аппаратный комплекс обучения с применением технологии дополненной реальности. Он представляет собой линейку интерактивных тренажеров, которые имитируют технологические процессы и нештатные ситуации. Разработка одного тренажера занимает два-три месяца, каждый из них позволяет детально изучить оборудование, технологические установки, их состав и принцип работы, а также получить подробную инструкцию выполнения производственного процесса.

Высокотехнологичный тренажер представляет собой очки, которые проецируют цифровые 3D копии оборудования на окружающую реальность

ЧЕМ ПОМОЖЕТ

В 2018 году «Башнефть» инициировала пилотный проект, оценила эффекты и границы применимости технологии в рамках обучающей программы «Школа мастеров» основного добычного актива компании – «Башнефть-Добычи», а за следующие два года провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с шестью обучающими программами. На сегодняшний день работы завершены, подготовлена заявка на регистрацию патента, ведутся работы по встраиванию тренажеров в обучающие процессы компании.

Совсем скоро тренажеры начнут использовать сами нефтяники. Нефтегазовая промышленность относится к сложным техническим отраслям. Обязательное обучение на производстве – неотъемлемая часть нефтяных компаний. С помощью технологии дополненной реальности обучающиеся смогут детально погрузиться в технологические процессы, отработать навыки по правильному и безопасному поведению на производстве. В компании рассчитывают, что тренажеры позволят увеличить результативность обучения, и, как следствие, сделают работу сотрудников еще безопаснее.

С помощью этих очков нефтяники смогут постоянно совершенствовать свои навыки

Применение технологии дополненной реальности не ограничивается только учебными процессами. Многие крупные международные компании из различных сфер производства начинают использовать AR для эффективной коммуникации служб технического обслуживания, проведения техобслуживания и ремонта с территориально удаленными внутренними и внешними экспертами.