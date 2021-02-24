Что сейчас известно о судьбе пропавшего уфимца Артема Мазова, детей которого нашли мертвыми

До сих пор всех интересует вопрос: жив ли Мазов, или его тело просто не нашли

История братьев Мазовых, которых в конце октября 2019 года, похитил и увез после ссоры из-за предстоящего развода с женой их собственный отец, до сих пор остается одним самых громких, загадочных и запутанных преступлений, совершенных в Башкирии. Несколько месяцев водолазы прочесывали дно рек Белой и Уфимки, следователи отрабатывали все версии произошедшего, а в МВД объявили награду в 500 тысяч рублей за любую информацию о местонахождении пропавших детей и их отца.

Тогда чуда не произошло, и 19 июня, неподалеку от того самого места, где в последний раз видели пропавших, рыбаки наткнулись в реке на останки старшего восьмилетнего мальчика. Спустя несколько часов в реке было обнаружено тело младшего из братьев: течение отнесло его на 50 километров в сторону острова Козарез. Несколько месяцев тела пролежали в воде, поэтому точно восстановить картину произошедшего так и не удалось. 25 июня 2020 года братьев похоронили в родном селе их матери.

Тело 38-летнего отца Артема Мазовых до сих пор не найдено. Водолазы, которые неоднократно прочесывали дно рек, отмечали, что возможно, тело застряло между коряг или камней на дне, его занесло илом и мусором. Впрочем, есть еще одна версия: Артем Мазов может быть до сих пор жив и скрывается от правосудия. Как отметил психолог в беседе с «Комсомолкой», во-первых, инстинкт самосохранения никто не отменял, а во-вторых, расправившись с детьми, мужчина мог испытать психологическую «разрядку» и трезво оценивать ситуацию.

ПОИСКИ ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В следственном комитете республики отметили, что уголовное дело до сих пор находится в производстве.

- Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Артема Мазова, а также обстоятельств совершенного преступления, - заявили в пресс-службе Следкома.

Конечно, зимой невозможно искать тело в воде, поэтому поиски на реке продолжатся, когда сойдет лед. Остальные подробности оперативно-розыскных мероприятий сыщики не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Продолжаются поиски Мазова-старшего и полицейскими. МВД Башкирии по-прежнему гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет найти уфимца.

Приметы Артема Мазова: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Артема Мазова или вы его где-то видели, обязательно сообщите в полицию.