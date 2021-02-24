Башкирию сковали аномальные холода: ДТП из 39 автомобилей, замерзающие люди и температура под -40

На трассе столкнулись 39 машин

Минувшие выходные выдались аномально холодными – в некоторых районах республики температура воздуха опустилась до -40 градусов. Расскажем, где было холоднее всего, что произошло из-за морозов и метели, и какая погода ожидается в ближайшие дни.

В ПЛЕНУ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК

Больше всего с морозами не повезло жителям горных районов. В Белорецке похолодало до -34, а в его деревнях и селах столбики показали все -40: -44 в деревне Узян, -37 – Сосновка, -43 Исмакаево, -39 в Шигаево, -37 в Ломовке, -40 Уткалево. Учалы тоже не отстают – в самом городе ночью зафиксировано -35 градусов, в селах у воды -40. Что касается остальных районов, в среднем ночью было -33, -35 градусов. Днем по Башкирии воздух прогреется до -27, -28 градусов.

По данным Госкомитета по ЧС, вечером 23 февраля в Абзелиловском районе в снежном заносе застряла машина с двумя пожилыми людьми. Всю ночь телефон разрывался от звонков – в это же время спасателям пришлось вытаскивать из плена автомобилистов, на трассе в том же районе образовался затор из 50 автомашин.

Из другого снежного заноса на автодороге дороге Сибай-Альмухаметово спасатели эвакуировали 15 человек, из них один ребенок. Также спасатели выезжали на оказание помощи двум водителям КАМАЗов – снегоочистителей, застрявших в Баймакском районе.

Неспокойная ночь выдалась и у спасателей Кумертау – им пришлось вытаскивать шесть автомашин. Ситуация на дорогах не улучшается и сигналы о помощи продолжают поступать, отметили в Госкомитете.

Все эти люди замерзали на трассах до приезда спасателей.

Спасатели помогали замерзающим людям

ПЕРЕКРЫТИЕ ТРАСС

Вечером 23 февраля ограничили движение по четырем автомобильным дорогам. До утра 24 февраля оставались перекрытыми несколько дорог: Сибай-Кусеево – Халилово, Магнитогорск – Ира с 84 километра по 89-й и с 97 по 156 километр, участок дороги Серменево-Амангильдино – Баймак со 101 километра до 183 км, Сибай – Акъяр с «нулевого» километра и до 46 километра.

Ночью по юго-востоку региона снова пройдет низовая метель

ДТП ИЗ 39 МАШИН

На трассе Уфа-Оренбург в Аургазинском районе на отрезке с 79 по 81 километр столкнулись 39 автомобилей. Как отметили в ГИБДД республики, все происшествия случились «в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости».

– В результате аварий пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних девочек, 16 и 12 лет, – отметили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия были задействованы пять экипажей ГИБДД, которые помогали участникам ДТП выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.

СНОВА ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Морозы и холода не отступают – МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение на грядущую ночь 25 февраля. По данным ведомства, в республике ожидается сильный мороз – до -38 градусов. Ночью по юго-востоку региона снова пройдет низовая метель.

Морозы и холода не отступают – МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение на грядущую ночь 25 февраля.

Когда происходит такое явление, случается перераспределение ранее выпавшего снега.

- Опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах, - сообщили экстренные службы.

«ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ»

Аномальную погоду прокомментировал сам Радий Хабиров.

- Наша суровая башкирская зима не хочет сдаваться, подкидывает все новые и новые испытания. Который день стоит лютый мороз, а на дорогах, особенно на юге республики, в Зауралье, – низовая метель и ухудшение видимости. И тут даже хорошие трассы, оснащённые дорожными знаками, камерами, светофорами, могут быть опасными, если не соблюдать осторожность и скоростной режим, - написал он у себя на странице.

В дополнение к своей публикации он рассказал своим подписчикам об аварии из 39 машин и о перекрытии нескольких трасс в Зауралье. Глава отметил, что уже дал поручение усилить работу дорожных служб.

- Но всех вас прошу: берегите себя и будьте осторожными! Не выезжайте в дальний путь без необходимости. И если понимаете, что видимость ухудшилась, сбавьте скорость. Лучше приехать позже – но целыми и невредимыми, - подытожил руководитель региона.

КАК ПОГОДКА?

Зима сдаваться не желает, и такая погода ожидается в ближайшие два дня. Однако потепления осталось ждать совсем недолго. Уже в ближайшую субботу, 27 февраля, температура воздуха в республике резко поднимется. По данным сервиса Gismeteo, ночью ожидается -19 градусов, днем -3. Вместе с долгожданным теплом на регион обрушится сильный снег. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер, максимальная скорость которого составит 15 метров в секунду.