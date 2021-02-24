Власти Башкирии назначили ответственных за празднование 450-летнего юбилея Уфы

Масштабное празднование пройдет в 2024 году

На прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании 450-летия Уфы. Согласно документу, в ближайшее время будет сформирован региональный организационный комитет по проведению юбилейных торжеств. Ранее оргкомитет по празднованию юбилея башкирской столицы был сформирован на федеральном уровне – соответствующий указ подписал Президент России еще в конце ноября 2020 года.

Уфа отметит 450-летний юбилей в 2024 году с федеральным размахом. Недавно состоялось первое заседание федерального оргкомитета по подготовке к торжествам. Провел его вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, а среди участников, помимо делегации от Башкирии, были сенаторы Совета Федерации и чиновники федерального уровня.

На заседании федерального оргкомитета в Москве прозвучали предложения по благоустройству Уфы к юбилею. Так, например, видные ученые-урбанисты из МГУ и Московского центра урбанистики разработали программу развития башкирской столицы до 2024 года. Она предполагает благоустройство парков и скверов, строительство социальных объектов, «развитие набережной реки Белой», установку памятников и так далее.

Что касается регионального организационного комитета по празднованию юбилея Уфы, то его состав будет сформирован в ближайшее время. В его задачу входит взаимодействие с федеральным оргкомитетом, создание «проектных офисов», которые займутся планом праздничных мероприятий. И все это нужно будет делать во взаимодействии с мэрией башкирской столицы.

Согласно указу главы Башкирии, правительство республики должно определить источник финансирования праздничных мероприятий. Контролировать исполнение положений указа будет администрация главы региона.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал целый ряд масштабных проектов, которые планируют завершить к празднованию 450-летия Уфы. Например, власти региона хотят реконструировать уфимский Госцирк, отремонтировать Театр кукол и Русский драмтеатр, а также построить несколько канатных дорог.