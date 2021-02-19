17 февраля на заводе «ПОЛИЭФ», входящим в состав СИБУРа, встречали больших гостей. В этот день предприятие посетили сотрудники Министерства природопользования и экологии РБ во главе с заместителем министра Натальей Наумовой и представители общественных организаций АНО «Чистая Уфа» и «Зеленая Башкирия». Основная цель – ознакомиться с деятельностью и оценить, насколько технологические процессы становятся современнее и, главное, экологичнее.ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В БЕЗОПАСНОСТИСохранение экологии при любом виде деятельности сейчас является мировым трендом. И «ПОЛИЭФ», что было наглядно продемонстрировано, в этом направлении двигается очень динамично. Это подметили и гости:- Мне очень понравилась открытость предприятия. Радует то, что СИБУР нацелен на сохранение природы, заботу о людях, ведет активное экопросвещение. Важно, что у руководства предприятия не было желания что-то скрыть. На все вопросы отвечали подробно. Это очень сильно меняет взгляд на отрасль, на промышленные предприятия в целом. Особо отмечу «Кванториум» в Благовещенске, оборудованный при поддержке СИБУРа. Это образовательный проект высокого уровня! – отметила руководитель проекта «Чистая Уфа» Елена Воробьева.Замминистра Наталья Наумова особенно подметила тот факт, что в последние годы предприятие добилось значительного прогресса как в сфере безопасности и экологичности, так и социальной ответственности. К тому же представителя СИБУРа всегда открыты к диалогу и готовы к любым новым проектам.- Мы стараемся быть максимально открытыми для обсуждения широкого круга общественно значимых вопросов, - подтверждает первый заместитель генерального директора – главный инженер ПОЛИЭФ Павел Романенко. - Экология – одно из приоритетных направлений в деятельности предприятия, и мы уделяем ему особое внимание. СИБУР реализует различные экологические проекты: и промышленные, и образовательно-просветительские, а также развивает экологическую культуру не только среди сотрудников, но и в городах деятельности. Такая комплексная работа будет продолжаться.СООТВЕТСТВИЕ МИРОВЫМ ТРЕНДАМПланы у СИБУРа действительно серьезные. На этой же встрече всей гостей познакомили с амбициозными проектами, два из которых вызвали особо бурные обсуждения. Первый из них – «Зеленая гранула» по технологии InMelt, это производство ПЭТ-гранулы с вовлечением вторичного сырья. Не меньше гостей впечатлил план строительства фотоэлектрической солнечной станции, которая позволит получать самую настоящую «зеленую энергию». Как заявили представители предприятия, оба проекта направлены на соответствие мировых трендов в области охраны окружающей среды.Помимо этого гостям вживую продемонстрировали возможности передвижной лаборатории автоматического экологического контроля для мониторинга состояния воздуха. Комплекс оборудован и напичкан самой современной техникой. Все оборудование полностью сертифицировано и проводит постоянный мониторинг окружающей среды как на территории самого завода, так и во всем Благовещенском районе.Напоследок представители СИБУРа и экологи обсудили дальнейшую модернизацию очистных сооружений на предприятии, социальные, экологические и волонтерские инициативы по программе «Формула хороших дел», а также предстоящее участие ПОЛИЭФ в международном экофоруме в Уфе, которое состоится в марте.