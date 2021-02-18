Что произошло после матча Салават Юлаев – Ак Барс

Что произошло после матча Салават Юлаев – Акбарс Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» на домашнем льду со счетом 3:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов рассказал, что игра была равной, но в конце уфимская команда оказалась несколько сильнее.

Также наставник отметил, что не считает двойное удаление хоккеистов его команды за симуляцию обоснованным. Штраф Дмитрия Воронкова в конце встречи, по мнению тренера, переломил ход матча и помог уфимской команде одержать победу.

- У ребят было много эмоций. Первый тайм был энергозатратным. С Уфой у нас хорошая традиция на такую игру. Никто не хочет уступать, - подвел итоги матча тренер.

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Ламса остался доволен игрой своей команды.

- Это была хорошая игра уровня плей-офф. Мне все понравилось - игра команды, отдельных игроков. Стоит отметить, что мы хорошо действовали в меньшинстве, - сказал Ламса.

Финский тренер, в отличии от своего коллеги из Казани, не захотел комментировать действия судей и удаления игроков за симуляцию.

- Квартальнов сказал то, что он думает. Он увидел ситуацию так, - подытожил главный тренер «Салавата Юлаева».