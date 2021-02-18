«Салават Юлаев» переиграл Ак Барс» в последнем «Зеленом дерби» регулярного чемпионата КХЛ

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу юлаевцев Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 18 февраля, на льду «Уфа-Арена» в заключительном «Зеленом дерби» регулярного чемпионата КХЛ сошлись уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». На этот раз обладателями «Чак Чак Cup» стали хоккеисты «Салавата Юлаева». Подопечные Томи Лямся одержали победу над «заклятыми друзьями» со счетом 3:2.

В следующий раз в этом сезоне соперники смогут встретиться только в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. А там, как известно, совсем другая игра.

Перед началом матча обе команды уже обеспечили себе участие в весеннем розыгрыше Кубка Гагарина. Правда, «Ак Барс» захватил лидерство как в Восточной конференции КХЛ, так и в сводной таблице лиги. У «Салавата» турнирное положение было немного скромнее – 4 место после 55 сыгранных матчей. Теоретически, у уфимцев еще сохраняются шансы занять третье место на Востоке.

СКОРОСТЬ И СИМУЛЯЦИЯ

Первый период «Зеленого дерби» запомнился, прежде всего, высокими скоростями, множеством удалений в обеих командах и удалением защитника «Ак Барса» за симуляцию. На первый перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло.

В первом игровом отрезке у команд были явные проблемы с дисциплиной и порядком выхода на лед. В начале матча в бокс для оштрафованных заехал Патрис Кормье за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а чуть позже две минуты получил Тему Хартикайнен за задержку соперника. Интересно, что на 17-й минуте удаление за симуляцию получил защитник гостей Андрея Педан.

Ближе к концу первого периода команды по очереди получили командные штрафы. Сначала за нарушение численного состава две минуты получили хоккеисты «Салавата Юлаева», а затем «Ак Барс» получил штраф за задержку игры. При этом ни гости, ни хозяева своими шансами розыгрыша «лишнего» не воспользовались.

ИГРА ОБОСТРЯЕТСЯ

Во втором периоде команды стали играть еще жестче. Едва ли не каждый вход в зону что «Ак Барса», что «Салавата» заканчивался силовыми приемами, толкучкой на пятачке или вовсе удалением. К слову, в середине периода за симуляцию вновь удалили игрока казанского «Ак Барса». На этот раз в бокс для штрафников отправился нападающий Михаил Глухов. Произошел этот эпизод, кстати, уже при счете 1:1.

Счет в «Зеленом дерби» образца 18 февраля 2021 года на 30-й минуте открыл Вячеслав Солодухин. Ассистировал ему Евгений Лисовец. Хоккеисты «Ак Барса» ответили на это голом в исполнении Стефана Да Косты. По передаче на счету у Виктора Тихонова и Артема Галимова.

Под занавес второго игрового отрезка у ворот Юхи Метсола произошла «куча-мала», в которой удаление вновь заработал Тему Хартикайнен. Лидера «Салавата» удалили за грубость, после того, как он вступился за голкипера.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

К началу третьего периода команды подошли примерно в равных кондициях. И у «Салавата» и у «Ак Барса» было по 10 минут штрафа, а по броскам в створ было незначительное преимущество у гостей – 22 против 19 у хозяев. Достаточно долго игра шла на встречных атаках, но инициативу никто так захватить не мог. «Салават Юлаев» успел поиграть и в меньшинстве – за толчок соперника на борт удалился Артем Пименов. К счастью, юлаевцам удалось выстоять и не пропустить.

Чуть меньше чем за восемь минут до конца третьего игрового отрезка шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Филип Ларсен. Голевые передачи на счету Сакари Маннинена и Тему Хартикайнена. Счет становится 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».

За три минуты до конца периода шайбу в ворота «Салавата Юлаева» буквально затолкал Данис Зарипов. Трибуны свистели и негодовали, когда диктор на арене назвал фамилию автора гола. Основное время матча истекало, а счет стал 2:2.

Самый чудесный момент «Зеленого дерби» произошел за секунду до окончания основного времени. С передачи Сакари Маннинена и Филипа Ларсена третью шайбу в ворота Адама Рейдеборна забросил нападающий «Салавата» Александр Кадейкин. Счет стал 3:2, а «Чак Чак Cup» остался в Уфе.