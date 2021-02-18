Диспансеризация в Уфе 2021: какие года попадают, что входит, как пройти

В 2021 году, по данным Минздрава, планируется осмотреть всего 939058 человек. Фото: Алексей ФОКИН

С 15 февраля в Башкирии возобновилась диспансеризация населения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве глава республики. В Минздраве республики рассказали, как будет проходить диспансеризация 2021 в Уфе.

Радий Хабиров заявил, что 13 февраля уже сам прошел обследования для профилактики и велел то же самое сделать чиновникам.

- Я прошу всех чиновников пройти диспансеризацию, потому что вы нужны эффективно работающими и крепко здоровыми. И, конечно, диспансеризацию нужно пройти всем нашим жителям, - сказал глава.

Он поручил поликлиникам составить графики проведения диспансеризации населения.

- Иначе мы наш план по снижению смертности не выполним, - подчеркнул Хабиров и отметил, что это главная задача этого года.

В 2021 году, по данным Минздрава, планируется осмотреть всего 939 058 человек. Благодаря диспансеризации можно выявить основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, что поможет снизить инвалидность, преждевременную смертность и увеличить продолжительности жизни.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 2021 В УФЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ?

Как рассказала «КП-Уфа» Софья Алешина, пресс-секретарь министерства здравоохранения, главное изменение в диспансеризации в 2021 году – это соблюдение санитарных норм. Пациенты должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию полтора метра.

- Также в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции диспансеризация проводится по предварительной записи. Теперь не получится ждать своей записи в очереди в коридоре, все будут строго приходить ко времени, чтобы не толпиться, - отметила Алешина.

Льготники – ветераны войны, инвалиды и другие проходят диспансеризацию без очереди.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Для прохождения диспансеризации 2021 в Уфе необходимо записаться в свою поликлинику через регистратуру или по телефону 13-01. Также это можно сделать через «Госуслуги» или приложение «К врачу».

КАКИЕ ГОДА ПОПАДАЮТ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 2021 В УФЕ?

Чтобы пройти диспансеризацию, не обязательно иметь жалобы на состояние здоровья. Она как раз направлена на раннее выявление недугов. Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с 18 лет и далее кратностью 3 года.

Под диспансеризацию в 2021 году попадают следующие годы рождения: 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, а также все граждане старше 40 лет.

Исключение составляют категории людей, которым диспансеризация проводится ежегодно вне зависимости от возраста. Среди них инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин. Не подходящие по возрастным периодам диспансеризации, проходят профилактический медицинский осмотр. Для этого нужно обратиться к терапевту.

КАК НАЧАТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 2021 В УФЕ?

Сначала проводятся анкетирование, антропометрические исследования, бесконтактная тонометрия глаз (измерение внутриглазного давления в возрасте 39 лет и старше). После этого пациент получит маршрутный лист и начнет проходить необходимые исследования – флюорографию, электрокардиографию, маммографию. С результатом исследований нужно идти к терапевту, который определит группу состояния здоровья, группу диспансерного наблюдения и необходимость консультации врачей специалистов узкого профиля. При необходимости могут назначить дополнительные исследования.

ДАЕТСЯ ЛИ ВЫХОДНОЙ?

Работники при прохождении диспансеризации 2021 в Уфе имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка, отметили в Минздраве.

Сотруднику нужно написать письменное заявление работодателю об освобождении от работы. День согласовывается с руководителем. Заявление можно написать в произвольной форме. После того, как пациент пройдет диспансеризацию, ему выдается справка о том, что он прошел диспансеризацию с указанием времени и даты прохождения.