«Сжимается от любого прикосновения»: разборки школьников из Уфы закончились госпитализацией девочки

Сейчас Алина находится в больнице под присмотром врачей

На днях в редакцию «Комсомолки» обратился отец 13-летней школьницы из Уфы, которая оказалась в больнице после конфликта со своим одноклассником.

Денис З. пожаловался, что в школе не приняли никаких мер, мол, ничего страшного не произошло, дети повздорили, с кем не случается. Сама шестиклассница сейчас находится в больнице с сотрясением головного мозга, а ее родители подыскивают новую школу и требуют справедливости и наказания для обидчика.

«ПООБЕЩАЛ ПРИРЕЗАТЬ ЕЕ И ВСЮ СЕМЬЮ»

Алина (имя изменено – Ред.) учится в этом лицее меньше года: у ребенка есть кое-какие проблемы со здоровьем, поэтому до шестого класса училась в другой школе, прежде чем родители перевели ее в лицей.

- Мы каждый день вечером разговаривали с дочкой, расспрашивали ее, что и как, не обижает ли кто. Дочь всегда говорила, что все в порядке. Уже позже мы узнали, что проблемы в классе у нее начались давно, но Алина просто скрывала это от нас, чтобы не расстраивать, - рассказывает отец девочки.

Гром грянул в минувший четверг, 11 февраля: после уроков Алина вместе с одноклассницей отправилась поиграть на школьный двор. К ним присоединились другие ребята, а также 13-летний одноклассник Алины, с которым, как утверждает отец девочки, давно уже был конфликт.

- Со слов дочери: он подбежал к ней, начал оскорблять, и Алина схватила его за воротник: мол, извинись. За это мальчишка ударил ее в живот, потом схватил снежок и ударил им по лицу дочери, потом догнал ее и еще раз ударил. На минуточку, мальчик занимается карате, у него поставленный удар, поэтому последствия могли быть самые печальные, - говорит Денис З.

Придя домой, девочка, заливаясь слезами, пожаловалась родителям, что у нее сильно болит бок. Услышав, что Алину побил одноклассник, родители сразу же повезли ее в детский травмпункт, где у девочки зафиксировали множественные гематомы. Вскоре позвонили и из полиции, куда об инциденте сообщили врачи-травматологи, и пригласили семью в отделение для дачи показаний.

- В отделении дочь рассказала, что этот мальчик обижает ее с прошлого октября, когда у них произошел конфликт на уроке физкультуры. Она обещала на него пожаловаться, а он в ответ стал угрожать, что прирежет и ее, и всю ее семью. Тогда дочь нам ничего не сказала: делала вид, что все хорошо, а сама все переживания записывала в свой дневник, - вздыхает отец девочки.

«БУДЕМ ПЕРЕВОДИТЬ ДОЧЬ В ДРУГУЮ ШКОЛУ»

В тот же вечер родители Алины связались с мамой обидчика дочери, но та, якобы, даже не дослушала ее до конца: процедила, что поговорит с сыном, и бросила трубку. Участие приняла только классная руководительница девочки, которая звонила и предлагала свою помощь.

- Уже в ту же ночь дочь разбудила нас, пожаловалась, что ее тошнит. Мы вызвали скорую, дочь увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, которое в итоге подтвердилось. Сейчас лечащий врач отмечает, что у Алины серьезная психологическая травма. При любом прикосновении она сжимается, нервничает, - вздыхает Денис.

Но больше всего мужчину расстроила реакция руководства школы: директор лицея заявил, что не произошло ничего страшного. Все дети ссорятся и даже дерутся, а Алину просто неудачно толкнул одноклассник. Теперь родители Алины собираются переводить дочь в другую школу, как только она выйдет из больницы.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «КП-Уфа» позвонили в школу, где произошел инцидент. Там заверили, что в курсе случившегося, но комментировать ситуацию может только директор лицея, но его не оказалось на месте. Если вдруг все же нам удастся получить комментарий от руководства учебного заведения, мы обязательно его опубликуем.

«ДЕТИ ПРОСТО ИГРАЛИ В СНЕЖКИ»

А вот собственный источник «Комсомолки», хорошо знакомый с ситуацией, представил совершенно иную картину событий. Как оказалось, все происходящее попало на камеры уличного видеонаблюдения, установленные в школьном дворе. И вот на записи, якобы, никакого избиения не было.

- Дети, среди которых была и Алина, и тот самый мальчик, просто играли в снежки. Бросались друг в друга снежками, но никакой драки там не было. На камерах четко видно, как наигравшись, дети спокойно расходятся в разные стороны. Также выяснилось, что мальчик воспитывался только мамой и всегда находился с ней в доверительных отношениях. В школе за агрессией никогда раньше замечен не был, в драки и конфликты с одноклассниками не вступал. Поэтому действительно вызывает очень много вопросов – откуда и при каких обстоятельствах девочка получила эти синяки, - говорит собеседник «Комсомолки».

- В полиции заявление от родителей девочки зарегистрировано. Проводится проверка и назначена судебная медицинская экспертиза, которая школьница пройдет после окончания лечения. После получения результатов экспертизы будет принято процессуальное решение, - дополнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.