Дольщики уфимского ЖК «Эрмитаж. Горсовет» получают ключи от «Садового кольца»

Ключи от квартир дольщикам вручал лично мэр Уфы Сергей Греков

Накануне дольщики третьей секции уфимского ЖК «Эрмитаж. Горсовет» начали получать ключи от долгожданных квартир. Долгое время дома на бульваре Давлеткильдеева считались проблемными, а его будущие жильцы числились обманутыми дольщиками ГК «Госстрой». Завершить эти долгострои за счет собственных средств взялась ГК «Садовое кольцо». Девелопер из Московского региона выступил инвестором и вложился в завершение строительства четырех секций жилого комплекса. Общий объем инвестиций в этот ЖК оценивается в 561 млн рублей, из которых на данный момент уже вложено 240 млн рублей.

В минувший вторник, 16 февраля, ключи от квартир получили новоселы третьей секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет». На торжественную церемонию передачи прибыли мэр Уфы Сергей Греков и вице-премьер правительства Башкирии Раиф Абдрахимов. В фойе нового дома собрались несколько семей, которые в числе первых стали счастливыми обладателями собственных квадратных метров в современном жилом комплексе.

ЖДАЛИ И ДОЖДАЛИСЬ

«Комсомолка» побывала на празднике и пообщалась с жильцами третьей секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет». Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, никто не отменял, поэтом в фойе комплекса собралось не так много народа – соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы по-прежнему очень важно. Но даже под защитными медицинскими масками было видно, что лица людей святились от счастья.

Даже под защитными медицинскими масками было видно, что лица людей святились от счастья

Ключи от квартир вручал мэр Уфы Сергей Греков. Незадолго до прибытия будущих жильцов градоначальник в сопровождении вице-премьера Раифа Абдрахимова прошелся по дому и оценил качество строительных работ.

- Внутри у вас очень хороший дом, а весной сделают дворовую территорию. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо, - напутствовал мэр Уфы жильцов ЖК «Эрмитаж. Горсовет».

Как только чиновники уехали, бывшие обманутые дольщики, а теперь счастливые новоселы, согласились поделиться своими эмоциями с «Комсомолкой».

Эльмира и Радик Рузаевы ждали свою квартиру три года, и в какой-то момент совсем отчаялись. Сегодня они в числе первых принимают поздравления и благодарят «Садовое кольцо» за то, что их дом, наконец введен в эксплуатацию.

Многие дольщики ЖК «Эрмитаж. Горсовет» не один год ждали свои квартиры

- Мы должны были заехать в новую квартиру еще во втором квартале 2018 года. Все это время ждали и надеялись. И вот, сегодня такой день – наконец дождались, - с улыбкой говорит отец семейства. – Мы благодарны руководству республики и непосредственно главе, за то, что уделяет особое внимание строительству жилья. Спасибо и мэру Уфы за то, что нашел время для нас и приехал лично вручить ключи. Еще раз хотим поблагодарить строительную компанию «Садовое кольцо» за то, что взялись за этот объект, завершили его и ввели в эксплуатацию.

Еще один новосел ЖК «Эрмитаж. Горсовет», получивший ключи от собственной квартиры после долгих лет ожидания, высказался более эмоционально. Рамиль Уметбаев с супругой также ждали этого дня около трех лет и дождались.

- Какие у нас эмоции? Эйфория! Свою однокомнатную квартиру мы ждали, надеялись на завершение строительства и, наконец, дождались. Сказать что это чудо, ничего не сказать. Около трех лет пришлось помучиться, но хорошо, что все так закончилось. Сейчас поднимемся в квартиру, осмотримся, - делится радостью Рамиль.

В прошлом обманутая дольщица, а теперь жительница третьей секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» Екатерина Иванова в беседе с «Комсомолкой» отметила, что ее домочадцы не теряли надежды все время, пока ждали.

- Мы за квартиру заплатили с