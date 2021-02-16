Уфимца, устроившего массовую аварию, в которой погибли три человека, приговорили к 13 годам колонии

Эдуард Гайнанов на суде извинился перед родственниками погибших. Фото: БСТ

В Уфе осудили виновника массовой аварии, в которой погибли три человека, а еще один остался инвалидом. 38-летнего Эдуарда Гайнанова приговорили к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он будет обязан выплатить родственникам погибших компенсацию морального ущерба на общую сумму 3,5 млн рублей.

Напомним, что жуткое ДТП произошло еще в 2020 году. Вечером 13 августа Гайнанов за рулем своего внедорожника Toyota Land Cruiser разогнался, вылетел на встречную полосу, протаранил встречную «девятку», от чего легковушку выкинуло в сторону, где она столкнулась с Hyundai Elantra, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Audi A6. Отечественная легковушка, в которой находились четверо молодых людей, превратилась в груду искореженного металла. В итоге водитель и пассажир на переднем сиденье скончались на месте. Еще один пассажир с заднего сиденья вылетел через лобовое стекло прямиком под колеса Renault Kaptur. За рулем французской иномарки находилась 54-летняя женщина: оглушенная ударом, она даже не заметила человека, поэтому проехала прямо по нему – позже несчастный скончался от массивной кровопотери в реанимации. Еще один пассажир из ВАЗа в тяжелом состоянии попал в больницу и до сих пор восстанавливается после последствий жуткой аварии.

Внедорожник протаранил пять машин, погибли трое молодых людей

«Я ВООБЩЕ ШЕЛ ПЕШКОМ»

Сам Эдуард Гайнанов в момент аварии был настолько пьян, что даже не понимал и не особо сопротивлялся при задержании. Позже он признается следователям, что накануне отмечал день рождения матери. На следующий день решил опохмелиться, после чего сел за руль. Удивительно, но ранее уфимец уже лишался водительских прав за пьяную езду. Более того – его отец за три года до аварии на этом же внедорожнике насмерть сбил пенсионерку неподалеку от деревни Жилино – и отделался всего лишь штрафом в 50 тысяч рублей.

Сам Гайнанов на суде сначала устроил целое представление: то убеждал всех присутствующих, что за рулем был не он, потом и вовсе заявил, что в тот день шел пешком. В конце, поняв, что его фокусы могут дорого ему обойтись, мужчина раскаялся и попросил прощения у родственников погибших.

—Проявил слабость и за это наказан. Никто, кроме меня, в этом не виноват — не вернуть погибших. В любом случае, согласен помогать. Приношу извинения всем, — заявил в своем последнем слове мужчина.

Мать водителя «пятнадцатой», которая также пришла на судебное заседание, едва сдерживала эмоции. Она сразу заявила, что желает для виновника смерти ее любимого сына только пожизненного срока.

- Не прощаю его, никогда не прощу. Матери Узбекистана разве простят за смерть сыновей? Бог его тоже не простит, - заявила Дилфуза Тошмонова в беседе с журналистами.

В итоге суд признал уфимца виновным – на свободу он выйдет только через 13 лет, а также должен будет заплатить пострадавшим внушительный штраф в 3,5 млн рублей.

ЗАПЛАТИЛА 2 МИЛЛИОНА ЗА СМЕРТЬ НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

15 февраля в Уфе состоялось судебное заседание еще по одному резонансному ДТП. Напомним, в августе 2020 года 20-летняя девушка сбила беременную женщину и ее дочку, переходивших дорогу на улице Комарова в Черниковке. От удара женщина, находящаяся на 8 месяце беременности, потеряла малыша, шестилетняя девочка также получила ушибы и переломы и некоторое время провела в больнице.

Тогда против 20-летней Ксении А. следователи возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде. Девушке грозило до трех лет лишения свободы, но на судебном заседании ей и потерпевшей удалось прийти к мирному соглашению. В итоге подсудимая принесла свои извинения женщине, потерявшей ребенка, а также выплатила 2 млн 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, и уголовное дело было прекращено.