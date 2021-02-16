Насилие в семье и оторванная нога в ДТП: самые громкие происшествия Башкирии за последнюю неделю

Серьезная авария в центре Уфы, домашнее насилие в канун праздника. Вспомним самые громкие происшествия, которые обсуждала вся республика.

Неделя с 8 по 14 февраля выдалась не самой спокойной. Серьезная авария в центре Уфы, домашнее насилие в канун праздника. Вспомним самые громкие происшествия, которые обсуждала вся республика.

НАЙДЕНО ТЕЛО В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ

11 февраля в квартире девятиэтажки в Кировском районе Уфы был обнаружен труп 39-летней женщины. По предварительным данным, горожанка погибла насильственной смертью: на ее шее и левом предплечье обнаружили множество резаных ран. Мертвая уфимка пролежала в своей квартире около суток – пока 11 февраля ее не спохватились близкие.

Сотрудники следственно-оперативной группы передали тело женщины на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия следователи забрали два окровавленных ножа и сотовый телефон. Криминалисты также обнаружили в квартире отпечатки пальцев, которые, предположительно, не принадлежат погибшей.

ОТОРВАЛО НОГУ В ДТП

13 февраля утром в Уфе на бульваре Ибрагимова произошла серьезная авария – внедорожник Toyota Hilux влетел в остановку, на которой мужчина ждал транспорт.

31-летний водитель иномарки по неизвестным причинам на скорости влетел прямо в остановку общественного транспорта. К несчастью, в этот момент на ней находился пассажир. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу. Удар был такой силы, что 64-летнему пешеходу оторвало ногу на месте.

В ГИБДД сообщили, что по факту ДТП началось разбирательство. Инспекторам предстоит узнать, из-за чего на самом деле водитель врезался в остановку. По предварительной информации, он не справился с управлением.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В КАНУН ПРАЗДНИКА

В Татышлинском районе Башкирии ссора пары в канун Дня Святого Валентина закончилась госпитализацией и возбуждением уголовного дела. Мужчина в пылу конфликта буквально искалечил свою подругу.

Как сообщил источник, 37-летняя женщина утром 14 февраля была доставлена в больницу с множественными травмами. Ее привезли в медучреждении из собственного дома в карете скорой помощи. Врачи поставили искалеченной пациентке сразу несколько диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб спинного мозгла, а также перелом и вывих шейного позвонка.

Медики передали информацию о пострадавшей в органы полиции. По ее адресу тем же утром выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники выяснили, что женщину на почве ревности вечером 13 февраля избил ее пьяный 42-летний сожитель. Правоохранители доставили мужчину в отдел МВД, где он дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.