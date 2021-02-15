В Башкирии сохраняется масочный режим и самоизоляция для пенсионеров

Маски пока остаются с нами, придет время – будем снимать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оперативном совещании в правительстве Башкирии власти обсудили распространение коронавируса и вакцинацию. Несмотря на то, что поступают большие партии вакцины, масочный режим пока сохраняется.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

В республике за последние сутки подтверждено 155 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 26 687 заболевших COVID-19.

В стационарах Башкирии сейчас находятся 234 больных коронавирусом, 39 из которых — в тяжелом состоянии. Лечатся на дому 5 468 человек.

В больницах республики идет сокращение числа коек инфекционного профиля. К настоящему времени их количество уменьшилось с 6 500 до 2 897, отметил глава Минздрава. Сейчас они заняты на 77,5%.

Также отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией. При этом случаев заболеваний ОРВИ становится меньше.

«ВАКЦИНАЦИЯ – САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС»

- Нам надо постоянно быть на связи с Минздравом РФ, чтобы мы ее [вакцину] оперативно получали. Она есть, она идет, единственное, хотелось бы, чтобы побыстрее, - сказал Хабиров.

Глава поручил отправить вакцины на крупные предприятия.

Всего в регион поставлено 94 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 13 на 14 февраля в республику поступило 20 тысяч доз, в ближайшее время они будут распределены по медорганизациям.

В настоящее время первым компонентом провакцинировано 42,5 тысячи жителей, вторым — 12 тысяч, добавил министр.

Римма Утяшева рассказала о работе ситуационного антиковидного центра. Она отметила, что с 8 по 14 февраля в центр поступило 2113 обращений, и в основном люди задавали вопросы по вакцинации.

Утяшева отметила, что поступает много вопросов о реабилитации после перенесенного коронавируса. Но на сегодняшний день бесплатно ее пройти невозможно. Власти планируют внедрить ее в поликлиники, чтобы реабилитацию проводили участковые терапевты.

«ПОКА НЕ СНИМАЕМ»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что масочный режим в республике отменяться не будет.

– Появились разные точки зрения об отмене масочного режима в разных субъектах. Категорически этого делать мы не можем сейчас. И по решению санитарного врача масочный режим обязателен. Придет время – маски будем снимать. А пока – не снимаем. То же самое по другим [ограничительным] вещам, – отметил Хабиров. – Мы, на мой взгляд, дали комфортные условия всем жить, работать и двигаться.

В пятницу 12 февраля глава обновил указ о режиме повышенной готовности. В нем обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и хронически больных граждан будет продлена еще на две недели. Оставаться дома пожилым нужно будет до 25 февраля.

С 15 февраля в Башкирии возобновилась диспансеризация населения.

- Я прошу всех чиновников пройти диспансеризацию, потому что вы нужны эффективно работающими и крепко здоровыми. И, конечно, диспансеризацию нужно пройти всем нашим жителям, - сказал Хабиров.

Поликлиникам и всем остальным лечебным учреждениям поручено составить графики проведения диспансеризации населения.

Глава также обратился к Ленаре Ивановой и поручил более детально разработать план Года здоровья и активного долголетия. По словам Хабирова, необходимо провести более детальную работу с Министерством здравоохранения по причинам смертности, и по каждой из них составить план по снижению показателей.