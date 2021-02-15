Радий Хабиров заявил, что решение об объединении БашГУ и УГАТУ уже принято

Объединение вузов – вопрос окончательно решенный. Фото: БашГУ

В конце января стало известно о возможном объединении двух ведущих вузов Башкирии в единый суперуниверситет. Речь идет о БашГУ и УГАТУ – классическом университете и профильном техническом вузе.

Изначально, многие восприняли это известие негативно. Как уточнял собственный источник «КП-Уфа», больше всего против реорганизации вузов протестовали сотрудники БашГУ, которые опасались, что все ведущие позиции будут отданы именно представителям УГАТУ, а преподаватели и административные сотрудники уже заранее готовились к сокращению.

Сам же ректор БашГУ Николай Морозкин в беседе с «Комсомолкой» уточнил, что в объединении вузов есть и неоспоримые плюсы, и ощутимые минусы.

- Например, для БашГУ станет большим плюсом военная кафедра, которая есть в УГАТУ. Студентов сразу больше у нас станет после объединения – примерно половина всех студентов в республике будет учиться в одном вузе. А это значит, что в различных рейтингах показатели сразу станут выше, - отметил Морозкин.

Что касается минусов, то, по словам ректора, многие студенты могут оказаться в недоумении. Мол, поступали в один вуз, а получили диплом в совершенно другом.

- Ладно, в республике будут его знать, а если выедет за пределы? Ему могут сказать: у вас что, диплом частного вуза? – задается вопросом Николай Морозкин.

Точку в спорах жестко поставил на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров, который сразу заявил – объединению вузов быть. Это необходимый шаг, поскольку суперуниверситеты сейчас активно создаются по всей России.

- Мы сейчас находимся в преддверии большого научного проекта. Везде уже начались всевозможные провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз, то из конкурентной борьбы выпадем и обратно уже не попадем. Решение принято и должно быть исполнено, - подчеркнул Радий Хабиров.