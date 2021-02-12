Радовать своих любимых можно и без повода, но 14 февраля – особенный день, когда им хочется уделить еще больше внимания, приготовить романтический сюрприз или подарок. Классический и всегда удачный вариант — романтический ужин на двоих. Однако в этом году праздничный день выпадает на выходной, и стоять у плиты весь день совсем не хочется. Но сейчас готовые и красиво украшенные блюда можно быстро заказать в ресторане, и привезут их прямо к ужину. «Комсомолка» собрала топ-15 романтических блюд, которые можно заказать в ресторанах Уфы через Яндекс.Еду.ЕДАЛИЯПоке с лососемПока границы закрыты, можно совершить гастрономическое путешествие и попробовать эту экзотическую гавайскую закуску.Свежие авокадо, редис, дайкон, сладкий перец, бобовые ростки, водоросли чука с ореховым соусом и нежный слабосоленый лосось по фирменному рецепту подают на подушке из белого риса. Особенно удачно блюдо сочетается с белым полусухим вином.• Стоимость: 430 рублей.• Порция: 425 г.Сковорода морепродуктовПутешествие продолжается, на этот раз на побережье океана. Свежие гигантские креветки, кальмары и два вида мидий готовятся в вине с кусочками сладкого перца, лаймом, листьями кафира и специями.• Стоимость: 550 рублей.• Порция: 500 г.Торт «Красный бархат»Какой еще торт, как не этот, можно назвать десертом любви? Такой же сочный и тающий во рту, легкий и одновременно насыщенный вкус, который сложно поддается описанию словами. Воздушные бисквиты пропитаны нежным кремом из сливочного сыра, а каждый кусочек украшен мятой.• Стоимость: 170 руб.• Порция: 150 г.АДЖИКИНЕЖАЛЬСалат ТбилисиГрузинская кухня радует ароматными и нежирными блюдами. Запеченная на мангале курица, маринованные корнишоны, болгарский перец, томаты, ореховая заправка. Вкусное сочетание и низкая калорийность порадуют ваших любимыхСтоимость: 314 руб.• Порция: 200 г.Тыквенные пхалиТрадиционная грузинская закуска — биточки из овощей с орехами. Тыква с грецкими орехом и кинзой раскрывает свой пикантный и плотный вкус со свежими нотками. Стоимость: 72 руб.• Порция: 40 г.Торт СамаркандНежный бисквит, пропитанный тремя видами молока со сливочным кремом. Вкусно, так что фраза «пальчики оближешь» уже кажется хорошей идеей.• Стоимость: 270 руб.• Порция: 200 г.КАФЕ БАРАШКИФирменная римская пиццаЗдесь подают традиционную римскую пиццу прямоугольной формы. На тонком тесте - томатный соус с кинзой, сулугуни, чеддер, перец, куриная грудка, соус санта мария, салат романо. Подается с соусом ранч для хрустящих корочек. Чем не повод устроить вечер в итальянском стиле и пересмотреть «Римские каникулы» со своей половинкой?• Стоимость: 230 руб.• Порция: 460 г (30х20см).Салат КебабСытное начало вечера. Люля-кебаб из баранины подается вместе с сочными помидорами, огурцами, красным луком, салатом романо, фирменной заправкой и соусом наршараб. В аромате слышны нотки приближающейся весны.• Стоимость: 295 руб.• Порция: 165 г.ЧашушулиТушеная баранина с овощами и кавказскими специями добавят огонька ужину.• Стоимость: 300 руб.• Порция: 410 г.ШОКОЛАДНИЦАСалат Ницца с тунцомФранцузский салат с тунцом родом из одноименного города на Лазурном побережье. Микс-салат, помидоры черри, картофель, стручковая фасоль, перепелиные яйца, оливки и маслины. Заправлен горчичным соусом.• Стоимость: 320 руб.• Порция: 200 г.Паста Нери ди МареОригинальная черная паста с чернилами каракатицы, кольцами кальмара, тигровыми креветками и вялеными томатами в сливочно-винном соусе.• Стоимость: 390 руб.• Порция: 220 г.Чизкейк с ягодамиВсегда любимая классика — запечённый чизкейк с бретонским печеньем. Украшен свежей клубникой под клубничным желе.• Стоимость: 270 руб.• Порция: 160 г.Кстати, при заказе на сумму от 940 рублей (без учета доставки) получите подарок от заведения — оливье с курицей.КАФЕ БУДИЛЬНИКНе обязательно дожидаться вечера, чтобы порадовать любимых. Поднимите настроение второй половинке с самого утра, начав с изысканного завтрака.Завтрак Екатерины АлексеевныВоздушные блины с красной икрой и семгой, вареное яйцо, творожный сыр, салат, мягкий белый хлеб и сливочное масло.• Стоимость: 570 руб.• Порция: 285 г.Голландский завтракРжаной тост с авокадо, семгой слабой соли, творожным сыром, огурцами, яйцом пашот под соусом голландез, листья салата, вяленые томаты.• Стоимость: 550 руб.• Порция: 300 г.Французский завтракКруассан с творожным сыром, лососем и огурцом, каша на выбор, масло, джем, вареное яйцо.• Стоимость: 490 руб.• Порция: 340 г.Идеи для ужина или завтрака можно найти на сайте eda.yandex или в приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go.. При заказе от 1500 рублей будет действовать бесплатная доставка. А для остальных заказов в праздничный день доставка будет стоить 49 рублей.