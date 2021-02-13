Загородная недвижимость под Уфой с каждым годом становятся все популярнее. Для некоторых семей лучше купить собственный участок и построить жилище по своему плану, чем ютиться в квартире. Как правило, небольшой домик с участком под Уфой обойдется в сумму от 3 до 5 млн рублей.Тем не менее, в столице Башкирии есть достаточно горожан, готовых потратить на частный дом гораздо больше. Стоимость элитной загородной недвижимости рядом с Уфой оценивается в десятки миллионов рублей. Разумеется, такие здания строили по индивидуальным проектам и из качественных материалов. С самого начала они «заряжены» дорогой техникой и элементами роскоши – камины, дизайнерская мебель, спортзалы и несколько гаражей. Показываем читателям «КП-Уфа», как выглядят самые роскошные коттеджи, которые можно купить рядом с башкирской столицей.1,5 ТЫСЯЧИ «КВАДРАТОВ» И 22 СОТКИ ЗЕМЛИ В МИХАЙЛОВКЕПожалуй, самой удобной для богача, работающего в историческом центре города, будет недвижимость у западного выезда из города. Здесь все в порядке с эстакадами, есть два моста и скоростная автомобильная дорога.Наш первый лот – поистине огромный замок в 1,5 тысячи квадратных метров в Михайловке. На цокольном этаже оборудовали гараж, спортивный зал, кухню, гостевую спальню и два туалета. Первый этаж выполняет роль «зоны развлечений» – гостиная, веранда, сауна с бассейном, автомойка и котельная. На втором этаже есть четыре спальни, зимний сад и открытая терраса для отдыха хозяев.Бесперебойную работу всех домашних систем обеспечивают собственная котельная и электрическая подстанция.Цена за такой огромный дом и 22 сотки земли с насаждениями – 40 миллионов рублей.ОСОБНЯК РЯДОМ С ПАМЯТНИКОМ САЛАВАТУ ЮЛАЕВУВ «старом» центре Уфы есть буквально две улицы с частными домами, расположенным аккурат у памятника Салавату Юлаеву. Здесь стоят добротные коттеджи из кирпича. Накануне один из особняков по улице Водопроводной выставили на продажу. За 30 миллионов рублей вы получите трехэтажное здание площадью в 300 квадратных метров.Здесь нет «императорского» ремонта и простая мебель, но главное в этом коттедже – его местоположение. Всего за 5-10 минут вы можете оказаться в центре города. Идеальное сочетание частного сектора и комфортной квартиры.Из приятных бонусов – сауна, гараж и прекрасный вид на реку.ДОМ С БАННЫМ КОМПЛЕКСОМ В ЭКОЛОГИЧНОМ МЕСТЕСледующий дом – еще один трехэтажный коттедж на 300 «квадратов», но уже за 45 миллионов. Расположен он уже подальше от города, в селе Уптино, неподалеку от Юматово. Владельцы уверяют, что до Уфы они доезжают за 20 минут.На участке в 20 соток уместили основной и гостевой дома, банный комплекс и бассейн. Территорию от любопытных соседей огородили забором, а с газоном и деревьями поработал ландшафтный дизайнер. Ремонт в доме закончили совсем недавно – в 2019 году.ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РЕМОНТ В ЧЕСНОКОВКЕОтправляемся в еще один поселок уфимских богачей – Чесноковку. Когда-то небольшая деревня в нулевых переросла в местную «Рублевку» с элитными спорткомплексами, магазинами и детскими садами.Показываем вам двухэтажный коттедж в 650 квадратных метров за 72 миллиона рублей. Главная гордость риэлторов – «свежий» и современный ремонт из «безопасных и экологичных материалов». Для развлечения в доме есть бассейн, каминный зал и хамам. Если хозяевам и гостям надоест сидеть внутри, можно погулять по 13 «соткам» облагороженной территории или приготовить мясо в зоне для барбекю.КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В БУЛГАКОВОНаконец – самый дальний от города вариант. Находится 600-метровый трехэтажный коттедж в Булгаково.Судя по внешнему виду, дизайнер интерьера этого коттеджа вдохновлялся классическими видами – много белого цвета, плитка на полу, лепнина на потолке и диваны с рюшечками. В гостиной установили дровяной камин, а в ванной джакузи. Также хозяева оборудовали два бассейна – уличный и домашний, построили гостевой дом, два гаража и отдельный хозяйственный блок.Булгаково – крупный поселок, поэтому проблем с очисткой дорог или транспортной доступностью тут точно не будет. До конца 2021 года власти республики планируют достроить в селе еще одну школу.