«Мать не сразу услышала, что дом горит»: подробности пожара в Башкирии, который унес жизни двух детей

Дом выгорел дотла, выжившие домочадцы пока временно разместится у родственников

Стали известны подробности пожара в селе Зирган Мелеузовского района, в котором погибли два маленьких пятилетних мальчика-погодка. Их 30-летняя мать Юлия П. и старший восьмилетний брат надышались угарным газом и сейчас находятся в больнице.

Как рассказала директор школы, в которой учился старший из братьев, многодетная семья была на хорошем счету в семье: дружная, обеспеченная, благополучная. Все произошло в начале дня: отец семьи Евгений Т. был на работе в Салавате, в доме, кроме матери и детей, были бабушка с дедушкой, которые первыми и заметили возгорание.

- Дедушка был во дворе и первым увидел дым и огонь. Он начал кричать, на крик выбежала бабушка. Мама с ребятами, по всей видимости, находились в другой комнате и не сразу услышали, что дом горит. Когда почувствовала дым, схватила детей и бросилась к выходу, но младшие испугались и вырвались. Юлия потом попыталась вернуться за детьми в дом, но все уже было в дыму. Она и сама сильно надышалась, и детей найти уже не смогла, - признается Лилия Ахтямова.

Сейчас женщина находится в больнице и уже постепенно приходит в себя. Состояние выжившего мальчика также оценивается как средней тяжести – его жизни уже ничего не угрожает.

- Очень переживаем за мальчика. Он же такой ранимый был, восприимчивый ко всему, эмоциональный. Мама над ним постоянно тряслась, опекала его, заботилась. Как он сможет пережить такую трагедию, - вздыхают педагоги школы.

Напомним, все случилось сегодня днем, когда в Зиргане на улице Ленина вспыхнул небольшой кирпичный дом. На место прибыли пожарные, которые быстро потушили пламя, но, проливая завалы, обнаружили тела погибших детей. следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: сейчас они опрашивают родственников и соседей, осматривают место происшествия. Также назначен ряд необходимых экспертиз, чтобы выяснить причину возгорания.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибших детей.