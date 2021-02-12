Выручка «Башнефти» за 2020 год превысила 532,6 млрд рублей

Вопреки неблагоприятным внешним факторам «Башнефть» в прошлом году продолжила наращивать инвестиции в производственные проекты

АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») подвела итоги деятельности за непростой 2020 год. Отметим, что основными неблагоприятными факторами, оказавшими влияние на финансовые показатели всех нефтяных компаний страны, да и всего мира, стало снижение цен на углеводороды, ухудшение рынка нефтепродуктов, а также ограничения в рамках соглашения стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и экономические последствия пандемии коронавируса.

Тем не менее, вопреки внешним факторам, «Башнефть» смогла сохранить финансово-экономическую устойчивость. Благодаря целому комплексу мер, компании удалось переломить негативную динамику первой половины года ряда финансовых показателей и уже во втором полугодии перейти к постепенному их восстановлению. Общая выручка компании по итогам прошлого года превысила 532,6 млрд рублей.

ХОРОШИЕ ЦИФРЫ

Что касается финансовых показателей, то, согласно отчетности компании, во второй половине года по сравнению с первым полугодием «Башнефть» добилась увеличения операционной прибыли на 110% - до 1,28 млрд рублей.

Еще один финансовый показатель также показал уверенный рост во втором полугодии 2020 года – EBITDA – вырос почти на 60% и составил 19,7 млрд рублей. Рост этих показателей позволил обеспечить рост свободного денежного потока – во втором полугодии он вышел из отрицательных значений и составил 35 млрд руб.

Финансово-экономическую устойчивость компании подтверждают и авторитетные рейтинговые агентства. Международное агентство Fitch по итогам прошлого года подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. В свою очередь, российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruAAA также со стабильным прогнозом.

ИНВЕСТИЦИИ И ДОБЫЧА

Вопреки неблагоприятным внешним факторам «Башнефть» в прошлом году продолжила наращивать инвестиции в производственные проекты. По итогам 2020 года объем капитальных затрат превысил показатели 2019 года на 8,5% и составил 66,4 млрд рублей. Эти меры позволят башкирским нефтяникам повысить конкурентоспособность и уже более эффективно использовать свой потенциал после снятия ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

В прошлом году компания «Башнефть» инвестировала, в том числе, в укрепление ресурсной базы и повышение эффективности добычи нефти. Согласно отчетности компании проходка в эксплуатационном бурении по сравнению с 2019 годом выросла на 15,7% и составила 526,9 тысяч метров. Кроме того, в 2020 году на 43% увеличилось количество эксплуатационных скважин – до 207. Также на 57% возросло количество скважин с горизонтальным окончанием – до 183. Проходка по горизонтальным скважинам выросла на 33% и составила 482,4 тысячи метров.

Таких показателей удалось добиться благодаря использованию инновационных технологий. Например, методов интенсификации добычи нефти с применением горизонтальных скважин на зрелых месторождениях в Башкирии.

В прошлом году башкирские нефтяники провели успешные испытания технологии гидропескоструйной перфорации и гидроразрыва пласта на многостадийных горизонтальных скважинах карбонатных коллекторов. Их активно используют на Арланском месторождении на северо-западе Башкирии. Только за прошлый год там построили 88 новых эксплуатационных скважин. А всего в республике за 2020 год ввели 148 новых скважин. По итогам прошлого года «Башнефть» нарастила эксплуатационное бурение на 32%.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Еще одно направление инвестиций «Башнефти» - модернизация нефтепереработки. В прошлом году продолжилась реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Кроме того, в 2020 году компания добилась увеличения глубины проработки нефти на 5% - до 86%. Согласно отчетности компании, выход светлых нефтепродуктов составил 65,7%.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Помимо производственных успехов и выполнению инвестиционных программ, «Башнефть» в прошлом году продолжила реализацию своих природоохранных проектов. В 2020 году башкирские нефтяники выпустили в водоемы в Башкирии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах более 1,2 млн мальков редких и ценных пород рыбы. Работники компании очистили от бытового мусора 5,5 квадратных километров прибрежных территорий.

В прошлом году компания запустила масштабный проект по восстановлению лесов в Башкирии. Сотрудники «Башнефти» высадили в разных районах республики более 240 тысяч елей и сосен на общей площади 60 гектаров. В 2021 году программа будет продолжена, а площади высадки саженцев будут значительно расширены.

Стоит также отметить, что благодаря реализации газовой программы «Башнефти» удалось увеличить уровень рационального использования попутного нефтяного газа в Башкирии – 96% при нормативах не ниже 95%. На Арланском месторождении этот показатель и вовсе вырос до 99%.