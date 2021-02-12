В Башкирии пожар унес жизнь двух детей, мама и еще один малыш отравились

Фото: МЧС по РБ

Сегодня днем в поселке Зирган Мелеузовского района произошел смертельный пожар, унесший жизнь двух маленьких детей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, вспыхнул одноэтажный кирпичный дом на улице Ленина, в котором проживала 30-летняя мать с тремя несовершеннолетними сыновьями. Из-за чего произошло возгорание – сейчас выясняют пожарные дознаватели. Известно, что дым и запах гари заметили соседи и вызвали пожарных.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, добровольная пожарная бригада Зиганского сельсовета и другие экстренные службы. Открытое возгорание удалось потушить довольно быстро, но, проливая обугленные развалины дома, пожарные наткнулись на бездыханные тела пяти и шести лет. Еще одного мальчика 2012 года рождения удалось вытащить из горящего дома, его вместе с 30-летней матерью, также надышавшейся угарным газом, увезли в районную больницу.

Сейчас опрашиваются соседи и родственники семьи, устанавливаются обстоятельства их жизни и быта

- Для ликвидации последствий пожара привлечено 11 человек и 3 единицы спецтехники, - уточнили в МЧС по Башкирии.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели и следователи, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", осматривается место трагедии, назначен комплекс необходимых экспертиз. Также ситуацию взяли на контроль в прокуратуре Башкирии.

- Допрашиваются очевидцы и семья погибших, изучаются их жилищно-бытовые условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, - уточнили в региональном Следкоме.

- Какой ужас, ещё маленькие такие дети, жить да жить. Царствие небесное, мягких облачков, а родным и близким соболезнуем, и дай Бог вам терпения и сил справиться с тяжёлой утратой любимых сыновей, - соболезнуют родным погибших мальчиков жители Башкирии.