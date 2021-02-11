Стали известны детали задержания замначальника РУВД Уфимского района по делу о взятке

Предпринимателем, в интересах которого была организована взятка, является производитель профнастила Александр Киселев. Напомним, что Теплов и его подельник были задержаны в рамках спецоперации ФСБ.

4 декабря прошлого года Калининский районный суд Уфы приговорил Александра Киселева к 3,8 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и фальсификации доказательств.

В распоряжении редакции оказался приговор, даже беглое знакомство с которым вызывает немало вопросов.

С Киселевым, по сути, судятся его конкуренты по бизнесу, с которыми предприниматель ранее состоял в близком родстве. Из материалов дела следует, что Киселев продал часть помещений, которая осталась ему после развода с женой, бывшему партнеру по бизнесу Ивану Романову за 21 млн 600 тысяч рублей. Эти средства после оформления сделки в Росреестре якобы были переданы Киселеву наличными в большой коробке. Однако Киселев сумел доказать, что это не так при помощи данных биллинга его телефона.

- Романов и его команда при содействии бывшего юриста Киселева, располагавшего на тот момент доверенностью, оформили на себя имущество Киселева без его ведома 10 марта 2015 года в управлении Росреестра во время обеденного перерыва до 14.00. Однако они не знали, что за три недели до этого Киселев заключил предварительный договор о продаже этих же производственных помещений и даже получил предоплату. Этот документ сразу делал ничтожной сделку, заключенную 10 марта 2015 года, - пояснил адвокат Руслан Альмухаметов, защищавший Александра Киселева.

В ответ оппоненты Киселева подали на него заявление о мошенничестве и фальсификации доказательств. В ходе следствия были проведены три судебно-технические экспертизы, две из них пришли к выводу, что договор был изготовлен не ранее 2017 года.

Защита Киселева предоставила суду копию предварительного договора, которая фигурировала в материалах гражданского дела, датированного 2016-м годом.

- Любое сомнение должно трактоваться в пользу подсудимого. Но в нашем случае этого не случилось. Гособвинитель потребовал провести экспертизу копии от 2016 года на соответствие её договору, предоставленному Киселевым. Экспертиза пришла к выводу, что подписи на договоре и копии не совпадают. Далее судья Венера Гаетова словно забыл о существовании копии в деле от 2016 года и приговорила Киселева к 3,8 годам колонии. Столь суровый договор шокировал даже опытных юристов, - рассказал адвокат Руслан Альмухаметов.

Апелляционная жалоба была подана больше месяца назад, однако заседание в Верховном суде по делу Киселева до сих пор не назначено.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Подробнее здесь.

Источник Mkset