Проголосуй за лучшую клинику Башкирии!

Пожалуй, врач – самая благородная и сложная профессия на свете. Медик находится в вечной схватке со смертью и болью. Эта ответственная работа требует высокой компетенции, полной концентрации сил и душевной щедрости.
И в частные, и в государственные клиники мы приходим с надеждой на выздоровление, на улучшение качества жизни - самого ценного, что есть у нас на этом свете. Эту ценность не измерить никакими деньгами, но, порой, простое слово благодарности доктору придает ему сил двигаться дальше на своем непростом пути.
Вместе с лучшими докторами и клиниками республики редакция будет готовить полезные материалы на темы здоровья, разбираться в современных методах лечения, знакомить с самыми именитыми докторами, сравнивать цены коммерческих клиник. А вы сможете узнавать интересные факты и оставлять свои голоса за те клиники региона, где когда-то лечились.
Уважаемые читатели! В этом разделе мы собрали номинантов на премию «Клиника года» - 2021». Если вы хотите сказать спасибо врачам клиники, в которой вам помогли, - непременно отдайте ей свой голос. Это – наилучшее выражение благодарности!
После подведения итогов мы наградим те медицинские учреждения, которые набрали наибольшее количество голосов по номинациям. В каждой номинации можно голосовать не более одного раза в сутки с одного ip-адреса. Итоги конкурса мы подведем в августе 2021 года.
Наши номинанты ждут именно вашего голоса!
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
1. На сайте kp.ru.
ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ:
1. Лучшая многопрофильная клиника.
2. Лучшая детская клиника.
3. Лучший роддом Башкирии.
4. Лучший травмпункт.
5. Лучшая клиника по оказанию услуг для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОМИНАЦИИ:
1. Лучшая стоматология для взрослых.
2. Лучшая детская стоматология.
3. Лучшая офтальмологическая клиника.
4. Лучшая клиника в сфере неврологии.
5. Лучшая клиника в сфере ортопедии.
6. Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата.
7. Лучшая клиника по оказанию услуг в области лечения аллергии.
8. Лучшая ЛОР клиника.
9. Лучшая клиника по оказанию услуг в области гастроэнтерологии.
10. Лучшая клиника в области женского здоровья.
11. Лучшая клиника в области мужского здоровья.
12. Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии.
13. Лучшая клиника по оказанию лабораторно - диагностических услуг.
14. Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг.
15. Лучшая клиника в сфере лечения кожно-венерологических заболеваний
Положение конкурса.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС
Участвовать в конкурсе могут все медицинские учреждения республики Башкортостан: государственные, муниципальные, частные.
Если вы хотите принять участие в конкурсе необходимо позвонить по телефону:
Р.т. (347) 292-44-48, либо отправить заявку по э/п: int-ufa@phkp.ru