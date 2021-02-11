На севере Уфы построят два новых кладбища: по официальным данным против идеи никто не высказался

По итогам общественных обсуждений выяснилось: новым погостам быть

В минувшую среду, 10 февраля, в уфимском городском Совете подвели итоги общественных обсуждений по строительству двух новых кладбищ в Тимашево. Как отметили в Горсовете Уфы, на заседании специальной комиссии под руководством депутата Павла Васильева обсуждения были признаны состоявшимися, а их результат – положительный. Проще говоря, жители поселков Тимашево и Максимовка вовсе не против того, чтобы рядом с Северным кладбищем появились еще два погоста. Хотя ранее мы писали, что местные жители обеспокоены планами городских властей.

Согласно официальному отчету, представленному в соцсетях уфимского городского Совета, в ходе общественных обсуждений, которые проходили с 11 по 31 января 2021 года, в комиссию поступило 1404 обращения. Из них всего 23 были поданы в «соответствии с необходимыми требованиями». Причем за строительство новых погостов высказались 22 человека, один внес замечание или предложение, а против не высказался вообще никто.

Остальные 1381 обращение были поданы с нарушениям и, по всей видимости, при принятии решения их учитывать не будут. Примечательно, что даже в заявлениях, поданных с нарушениями, 708 человек высказались «за» строительство двух новых кладбищ, а против - 673.

Что касается обращений с «нарушениями», то их забраковали потому, что заявители либо не предоставили необходимые документы, либо не проживают или не владеют землей на территории, где планируют строить кладбища. Если упростить, то высказываться против или за могли только жители Тимашево и Максимовки, но они, по логике властей, вовсе не против. Ну, или забыли вместе с заявлением подать дополнительные документы в районные администрации.

На заседании специальной комиссии выяснилось, что против строительства кладбищ вообще никто не высказался

В МЭРИИ ПОЯСНИЛИ

Что касается самого проекта двух новых кладбищ, то городские власти уже несколько недель подряд стараются максимально подробно рассказать о них жителям Уфы. Недавно уфимская мэрия достаточно подробно разъяснила, что погосты построят в промзоне, а расстояние от жилых домов в Тимашево будет более 3,5 км и до Максимовки более 4 км.

В специальном обращении к горожанам городские власти утверждали, что для обслуживания совершенно нового кладбища будет построена необходимая инфраструктура, парковка и подъездная дорога в сторону поселка Новые Черкассы. К тому же, кладбище никак не повлияет на качество питьевой воды.

-Ливневые и талые воды с проектируемой территории отводятся в канализацию, и затем будут собираться в проектируемые очистные сооружения проточного типа с аккумулирующим резервуаром. Кроме того, ливневые потоки перехватываются насыпью объездной дороги и дорогой местного значения. Таким образом, к жилым массивам они не проникают, - поясняют в администрации Уфы.

В мэрии отметили, что новый погост не попадает к зоне санитарной охраны источников воды.

- Уровень залегания грунтовых вод на территории вновь проектируемого кладбища более трех метров, что соответствует нормативным требованиям к таким объектам, - говорится в сообщении от имени мэрии Уфы.