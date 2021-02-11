«Отправляют на обследование – идите»: врачи о ситуации с онкологией в Башкирии

Залог успешного лечения онкологических заболеваний - их диагностика на ранней стадии Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях «Коммерсантъ-Уфа» организовал пресс-завтрак, в котором приняли участие министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, главврач республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов, главный внештатный онколог Башкирии Рустем Аюпов и руководитель проектов компании «МедИнвестГрупп» Андрей Лукьянов. В откровенной беседе с журналистами они поделились успехами и достижениями онкологической службы в Башкирии в 2020, а также рассказали о новых планах, которые планируется реализовать в 2021 году.

В республике есть все необходимое оборудование для ранней диагностики и эффективного лечения рака Фото: Олег УКЛАДОВ

«ПАЦИЕНТЫ БУДУТ ЛЕЧИТЬСЯ В ДОСТОЙНЫХ КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»

Как отметил глава регионального Минздрава Максим Забелин, несмотря на пандемию коронавируса, 2020 год стал значимым для онкологической службы в республике. В первую очередь, это открытие нового восьмиэтажного корпуса хирургического отделения с комфортными современными палатами, оснащенные кислородом и кнопками вызова медперсонала. Первые три этажа занимает новая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену. Старая поликлиника была очень тесной, и каждый день там наблюдалось настоящее столпотворение.

- Конечно, с учетом того, что мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, нам не хватает порядка 24 тысячи квадратных метров дополнительной площади для нормального функционирования. Ежедневно на работу выходят около 1150 сотрудников диспансера, каждый день к нам приезжают около 700 пациентов вместе с родственниками. Большая часть отделений находится в здании 60-х годов постройки. У нас нет полноценной столовой для персонала и для пациентов. Буфет есть, но пропускная способность его недостаточна, - отметил главврач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов.

Ведушие медики республики рассказали об основных достижениях онкослужбы в 2020 году. Фото: Коммерсантъ-Уфа

- Также мы получили необходимое высокотехнологичное оборудование, необходимое для ранней диагностики и необходимого лечения онкозаболеваний, закончили переоборудование нашего радиологического отделения и получили два новых линейных ускорителя. Теперь в республике есть пять линейных ускорителей, хотя во многих регионах их совсем ограниченное количество. Также предстоит модернизация отделения лучевой терапии в Стерлитамаке, а еще в 2021 году Башкирия получит еще один ПЭТ-сканер (позитронно-эмиссионная томография – высокотехнологичное оборудование, помогающее выявить онкологию на самых ранних стадиях – Ред.), - отметил Забелин.

Одним из важных достижений онкослужбы в Башкирии стала возможность получения пациентом химиотерапии по месту жительства. Если раньше ему приходилось ехать в Уфу, тратить время на дорогу, трястись часами в автобусах, то теперь все необходимые препараты есть на местах. Направление на «химию» в большинстве случаев теперь также можно получить дистанционно . Из-за эпидемии ковида в республике все большую популярность получают телемедицинские технологии.

«ВСПЫШКИ КОВИДА В ОТДЕЛЕНИЯХ УДАЛОСЬ БЫСТРО ЛИКВИДИРОВАТЬ»

Главврач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов рассказал, что сейчас ежемесячно проводится примерно 4000 телеконсультаций.

- Весь процесс очень прост: в онкодиспансер отправляется запрос, который обрабатывается в течение суток. Указывается статус пациента (обращается ли он с жалобами впервые или уже состоит на учете), прикладываются результаты всех пройденных исследований - то есть вся информация, которая предоставляется на очном посещении. Если необходимо, врач назначает дополнительные методы исследований – биопсию, КТ, МРТ, после пациент сразу же снова записывается на консультацию к специалисту, чтобы оценить все результаты этих исследований, - описал процесс Адель Измайлов.

Несмотря на эпидемию ковида, работа онкодиспансера не останавливалась ни на день. конечно, случались и вспышки заболевания в отделения, но благодаря быстрому реагированию и изоляции заболевших, жертв удалось избежать.

Забелин уточнил, что финансирование борьбы с онкологией в Башкирии значительно снизится в 2021 году. Фото: Коммерсантъ-Уфа

- Кроме того, из-за коронавируса происходили небольшие задержки при получении пациентами радиотерапии, лучевой и химиотерапии. Примерно у 30 процентов наших пациентов обнаружились признаки вирусной пневмонии, поэтому их специализированное лечение приходилось откладывать на 2-3 недели, - уточнил Измайлов.

Кроме того, из-за длительной самоизоляции, была свернута программа диспансеризации, в которую включены важные скрининги на самые распространенные виды рака – колоректальный рак (анализ на скрытую кровь в кале) и рак шейки матки. Из-за этого многие пациенты, у которых можно было бы диагностировать онкологию еще на ранней стадии, оказались вне поля зрения врачей.

- В этом году мы планируем усилить работу по раннему выявлению онкозаболеваний у пациентов. В частности сохранится программа онкоскринингов, которые будут входить в диспансеризацию, - отметил Максим Забелин.

Залог успешного лечения онкологических заболеваний - их диагностика на ранней стадии Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 ГОДУ В БАШКИРИИ НА БОРЬБУ С ОНКОЛОГИЕЙ ВЫДЕЛЯТ ТОЛЬКО 450 МЛН РУБЛЕЙ

В Башкирии почти вдвое сократят финансирование программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Если в прошлом году республика по нацпроекту получила 1 млрд рублей, то в 2021 году на эти цели заложено 450 млн рублей.

Как объяснил глава Минздрава Максим Забелин, это связано с тем, что основные затраты по развитию онкослужбы в Башкирии уже выполнены: закуплены линейные ускорители на сумму более 400 млн рублей, а также построен новый корпус. Больше больших финансовых вливаний пока не требуется. При этом в Минздраве отмечают, что объём финансирования лекарственного обеспечения раковых больных остался прежним – 2 млрд рублей.

- Сохраняется лекарственное обеспечение всех категорий граждан, которые проживают в Башкирии и нуждаются в онкологической помощи и лекарственной терапии, – подчеркнул Забелин.

СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА В БАШКИРИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛАСЬ

В свою очередь, главный внештатный онколог Башкирии Рустем Аюпов отметил, что с каждым годом смертность от онкологических заболеваний в Башкирии становится все ниже. Это связано, в первую очередь, с тем, что болезнь, благодаря современной диагностике, стали выявлять гораздо раньше – на 1-2 стадии, когда еще не распространились метастазы.

- В многом на положительную динамику влияет и устранение кадрового дефицита онкологов у нас в республике, и благодаря онконастороженности у врачей первичного звена. А главное - благодаря комплексному и беспрерывному лечению, когда ведется борьба за каждого пациента. Даже если у него 3-4 стадия, и раньше его считали бесперспективным и переводили на паллиативное лечение, буквально на доживание. Сейчас мы продолжаем лечить наших пациентов даже на 4 стадии, и поэтому человек может прожить и год, и два, и три, и даже больше. Даже с такими заболеваниями со сложным прогнозом, как меланома, благодаря таргетной и молекулярной терапии можно прожить не недели и месяцы, а год и более. В Башкирии очень высокий уровень онкологической службы, - подчеркнул Рустем Аюпов. – При этом очень важно помнить, что если доктор заподозрил у вас признаки опухолевого процесса, не нужно отказываться от дальнейших обследований. В первую очередь, это делается для вас самих.