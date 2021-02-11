Башкирия снова стала первой в Поволжье по количеству ДТП

У Госавтоинспекции на текущий год большие планы по организации безопасности дорожного движения. Фото: Рустем АХУНОВ

На днях в ГИБДД республики прошла пресс-конференция по итогам 2020 года. Динар Гильмутдинов рассказал, каким был прошлый год, что было сделано, а что нет, а также поделился планами на 2021 год.

СНОВА ВОЗГЛАВИЛИ АНТИРЕЙТИНГ

Главный госавтоинспектор Башкирии начал пресс-конференцию с цифр: в 2020 году на дорогах погибли 455 человек, из них 14 детей. Как отметил сам Гильмутдинов, цифры хоть и высокие, но все же ниже, чем за 2019 год.

- В прошлом году у нас в Башкирии появился 1001 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, отремонтировали больше дорог, дороги стали безопаснее. Уменьшилось количество ДТП на 13%, на 3,2% -количество погибших и почти на 15% - пострадавших, - заявил Гильмутдинов.

Большинство ДТП с погибшими зарегистрировано на федеральных трассах. Самыми частыми причинами аварий традиционно стали несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, вождение в нетрезвом виде.

- Основные виды аварий у нас – это опрокидывание, столкновения, наезды на пешеходов, на препятствия, - уточнил инспектор.

Несмотря на старания властей уменьшить смертность на дорогах и количество ДТП в целом, Башкирия снова возглавила антирейтинг. По количеству аварий республика занимает первое место в ПФО и третье по России. Также Гильмутдинов обратил внимание, что республика занимает первое место в стране по протяженности автодорог.

«МЫ ВИНОВАТЫ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ»

- 14 погибших детей за год – это очень много. В этом году в январе мы уже потеряли семь детей за 10 дней. Это очень трагично. Мы виноваты с родителями, не уберегли, - отметил Гильмутдинов.

Снижать количество аварий с детьми в 2021 году в ГИБДД будут совместно с Министерством образования – проводить профилактические мероприятия, напоминать педагогам, детям и их родителям о том, как важно соблюдать ПДД и беречь ребенка в дороге – перевозить в кресле и пристегивать ремнями безопасности.

- Благодаря профилактике все же удалось снизить количество аварий с детьми. В 80% ДТП с участием несовершеннолетних виноваты взрослые. Это говорит о том, что дети больше читают о правилах, что наши занятия в школах не прошли бесследно, - продолжил Гильмутдинов.

КАМЕРЫ ВЫЯВИЛИ БОЛЬШЕ ТРЕХ МЛН НАРУШЕНИЙ

Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, выявили, что водители нарушили правила больше трех миллионов раз.90% автомобилистов оплатили штрафы со скидкой 50%. Камеры в общей сложности принесли в казну 984 миллиона рублей.

- Работу с автобусами мы не прекращали, наказали за прошедший год более 27 500 водителей, задержали в состоянии алкогольного опьянения 17, - отметил госавтоинспектор.

Он также добавил, что с 1 марта сотрудники ГИБДД начинают проводить технический осмотр. В Башкирии пунктов осмотра будет 125.

- Будем проводить ТО так, как это делалось раньше. Без нас автобусы технический осмотр проходить не будут, поэтому с нашей стороны к ним будет еще больше контроля. Если мы раньше не могли привлечь водителя к ответственности за то, что у него там чуть ли колесо не отваливается, то теперь это станет возможным, техосмотр они не пройдут. Это очень хорошо, поможет навести порядок на дорогах, - отметил Гильмутдинов.

Он подытожил, что в 2021 году на дорогах должны погибнуть максимум 400 человек. ГИБДД совместно с властями, Минобром и Минтрансом сделают все возможное для снижения аварийности и количества погибших. Также появятся новые камеры, фиксирующие нарушения, но где их разместят, не уточняется.