За пост можно сесть в тюрьму! Как жители Башкирии становились жертвами фейков, которые придумывали сами

За пост можно сесть в тюрьму! Как жители Башкирии становились жертвами фейковых новостей, которые придумывали сами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прошлогодняя история с поиском и последующим наказанием СМИ за фейковую новость об уфимском кладбищепо итогу превратилась в настоящую охоту на ведьм. Напомним, что летом 2020 года наши коллеги из «Ъ-Уфа» опубликовали небольшую заметку о том, что на Северном кладбище готовят дополнительные места для жертв коронавируса. Сославшись на чужую редакцию, новость переписали остальные уфимские журналисты. Чуть позже Генпрокуратура России признала новость фейковой. Местный Роскомнадзор ограничил доступ «неограниченного круга лиц» к недостоверной информации.

Фейковой новость признали после официального комментария мэрии города, в котором чиновники опровергали подготовку погребальных мест для больных ковидом. В итоге дело закончилось серьезными штрафами – от 30 до 60 тысяч рублей. Но за фейковые новости наказывают не только газеты и сайт.

ШТРАФЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Федеральная практика показывает, что отвечать за посты в интернете придется отвечать и обычным гражданам, которые захотели поделиться с друзьями «эксклюзивной информацией от первоисточника».

По данным правозащитников из международной «Агоры», только за первые шесть месяцев 2020 года в 24 регионах России начали уголовную проверку по 42 фактам фейков в интернете. В 25 случаях стражи порядка заинтересовались слухами от «простых» и непубличных граждан.

За тот же период времени адвокаты насчитали 170 административных дел из-за фейков в сети. Как минимум в 12 случаях авторов фейков выявляли через «родительские» чаты в WhatsApp. Еще 14 фейковых новостей нашли в социальной сети «Вконтакте».

ЧТО ТАКОЕ ФЕЙК

Сам термин fake news новым назвать сложно. Он подразумевает, что новость должна быть общественно важной, создавать угрозу общественной безопасности или создавать помехи работе систем жизнеобеспечения. Собственно, под эти критерии и подходит статья 13.15 КоАП РФ. Штрафы приличные – от 30 до 500 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя (гражданин, должностное или юридическое лицо).

Про ситуацию с коронавирусом придумывают много слухов и фейков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грань между административной и уголовной ответственностью за фейки пока выглядит довольно размытой. По статье 207 УКРФ человека также будут наказывать за распространение фейковой информации об «обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». В частности, здесь обозначена ответственность за фейки о ЧС, катаклизмах и эпидемиях. Части статьи обозначают ее «тяжесть» - от 300 тысяч до пяти лет тюрьмы. Самое суровое наказание грозит за фейки, которые привели к смерти человека.

Важно понимать, что наказывать человека за распространение фейковой информации будут лишь в случае, если в суде докажут, что лицо заранее знало о недостоверности информации. Теоретически, нарушитель сможет избежать штрафа, если опровергнет в своих действиях злой умысел. Но долгие судебные разбирательства и траты на адвокатов ему обеспечены.

НЕУЖЕЛИ ВСЕ ТАК СЕРЬЕЗНО?

Впрочем, согласно данным из открытых источников мы выяснили, что уголовное наказание не применяли ни к одному из создателей фейков в Башкирии. По большей части, сейчас статья 207 УКРФ больше подходит для «телефонных террористов», которые угрожают взрывами и терактами.

- Нужно понимать, что здесь играет роль степень тяжести последствий после таких сообщений, - говорит уфимский адвокат Роман Петров. - Например, при сообщении об угрозе взрыва, пусть, очевидно ненастоящем, на место выезжает полиция, саперы – здесь могут возбудить уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

- Когда появляется недостоверная информация, например, о распространении какой-то инфекции, то могут отграничиться «административкой». Вообще, похожие истории о «вертолетах, обрабатывающих город специальным веществом» лично я слышал еще в школе. Сейчас в правоприменительной практике такие дела встречаются не так часто, - продолжает адвокат.

Мессенджеры - идеальное место для распространения фейков Фото: Иван МАКЕЕВ

РЕАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ФЕЙКОВ

Как оказалось, сейчас стать создателем фейка и получить штраф в десятки тысяч рублей очень просто. Официальные ведомства периодически информируют о слухах из чатов в WhatsApp. Один из самых последних случаев – горение нефтепродуктов на заводе в северной части Уфы. Чересчур бдительные граждане начали уверять знакомых в интернете, что жителей Черниковки эвакуируют из микрорайона из-за некой угрозы.

Также нам удалось найти несколько «живых» примеров историй, в которых безобидная с виду болтовня в интернете привела к серьезным последствиям.

КОРОНАВИРУС В ДАВЛЕКАНОВО

Первый случай произошел в апреле 2020 года в Давлеканово. Молодой человек решил донести до своих соседей «правду» о количестве больных ковидом через сообщество в социальных сетях, в котором он был администратором. Общий смысл сообщения был в том, что местные власти намеренно скрывают информацию о количестве больных опасным вирусом. Информацию о как минимум двух инфицированных он якобы получил от медперсонала больницы. Спустя некоторое время парень удалил сообщение, но было поздно. В итоге судья признал его виновным и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Оспорить решение парню не удалось.

УФИМСКИЕ ВРАЧИ СКРЫВАЮТ ПРАВДУ

Следующая история о штрафе за фейки также началась с «достоверной» информации от работников инфекционной больницы. Житель Чекмагушевского района написал в комментариях популярного уфимского сообщества несколько предложений с безобидным на первый взгляд ворчанием – мол, в Уфе уже 78 больных ковидом, а медиков заставляют молчать под страхом увольнения. Вскоре сообщениями создателя фейка заинтересовались стражи порядка.

Судья установил, что по данным Роспотребнадзора, на момент публикации комментария, пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в республике было только десять. В итоге суд признал, что фейк от жителя Чекмагушевского района «может вызывать недоверие общества к официальной информации». Итог – штраф в 30 тысяч рублей.

«НЕ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Третья история с наказанием за фейки произошла в Кармаскалинском районе республики. 11 апреля дама бальзаковского возраста без задней мысли опубликовала в местном сообществе во «Вконтакте» новость о том, что к ним в ЦРБ зачем-то привезли больных коронавирусом из Уфы.

«Не выходите на улицу, берегите себя! В нашу больницу привезли больных с короновирусом с РКБ, с Уфы. Если будем соблюдать меры предосторожности, то все будет у нас хорошо. Давайте не дадим вирусу распространиться, анонимно, пожалуйста», - в эмоциях написала женщина.

Вскоре сообщение увидел участковый, который связался с администрацией группы. Редактор сообщества сразу же предоставил полицейскому личные данные анонимного автора сообщения.

Информацию о «ковидных» пациентах оперативно опровергли в больнице, а суд оштрафовал создательницу фейка на 15 тысяч рублей (сумму уменьшили вдвое из-за того, что женщина находится в декретном отпуске и не имеет заработка - Ред).

Любопытно, что «секретную» информацию о больных ковидом женщина услышала от незнакомок… пока стояла в очереди в магазине! Из таких вот источников и получаются новости, из-за которых попадаешь в неприятности.

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ ФЕЙКОВ

Чаще всего фейковая информация появляется в социальных сетях или мессенджерах. Как правило, у недостоверной новости нет конкретного автора, источника информации или местоположения. Ссылаются авторы фейков на неких «знакомых с ситуацией людей» в больницах, полиции или МЧС. Даже если представить, что опасность действительно есть, то зачем кому-то из «знающих» рассказывать о ней каждому встречному?

Официальные СМИ и крупные блогеры дорожат своей репутацией, поэтому публикуют новости только из официальных источников. У каждого правила есть исключения, и иногда журналист не называет имя своего информатора в целях безопасности – но такое происходит крайне редко. Обычно источник не раскрывается в серьезных расследованиях, но уж точно не коротких «страшилках».

Фейковые новости пытаются захватить внимание жертвы громким заголовком. Обязательно проверяйте спорную информацию в нескольких независимых друг от друга источниках.

Самый простой способ защититься от фейков – не распространять информацию, в которой ты не уверен. В Генпрокуратуре России сообщают, что не будут штрафовать тех, кто попался на удочку создателей фейков. Тем не менее, увидев подозрительную новость, обязательно проверьте ее на достоверность. Это точно избавит вас от проблем с законом.